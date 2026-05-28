Orages : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Six départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques d'orages concernant la journée du vendredi 29 mai.

Le ciel risque de gronder dans le sud-est. Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 6 départements en vigilance jaune «orages» vendredi 29 mai.

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse et le Vaucluse.

Météo-France

L'alerte météorologique sera tout d'abord effective dans la nuit de 3h à 6h du matin puis elle sera à nouveau mise en place au cours de l'après-midi.

Dans le même temps, 38 départements ont été placé en vigilance jaune canicule pour la même journée de ce vendredi. Retrouvez toutes les alertes météo ici.