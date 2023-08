Enfant de 10 ans tué à Nîmes : les images effroyables de la fusillade (vidéo)

Un enfant de 10 ans a été tué par balles ce lundi 21 août, lors d'une fusillade survenue dans le quartier Pissevin, à Nîmes (Gard). Dans une vidéo amateur que s'est procurée CNEWS, on y voit la violence des échanges de tirs.

Un enfant de dix ans a perdu la vie, ce lundi 21 août dans la soirée, à Nîmes, touché par balles dans une fusillade dans le quartier populaire de Pissevin, sans doute victime de la guerre entre trafiquants de drogues qui gangrène plusieurs quartiers de cette ville.

Des sources policières et proches de l'enquête ont indiqué que le garçon se trouvait à l'arrière d'un véhicule pris pour cible aux alentours de 23h30.

L'homme blessé est le conducteur et oncle de la victime, âgé de 27 ans. Un autre enfant, âgé de 12 ans et qui se trouvait à l'arrière du véhicule, s'en est sorti sain et sauf. Toujours de source policière, les tireurs seraient au nombre de quatre. Ils étaient toujours en fuite et recherchés ce mardi matin.