Enfant de 10 ans tué à Nîmes : «Une enquête du chef d’assassinat en bande organisée a été ouverte», annonce la procureure

La procureure de Nîmes, Cécile Gensac, est revenue, ce mardi 22 août, lors d'une conférence de presse, sur la fusillade qui a causé la mort d'un jeune garçon de 10 ans. Elle a notamment indiqué qu'«une enquête du chef d’assassinat en bande organisée a été ouverte».

Un enfant de 10 ans a perdu la vie, ce lundi 21 août, à Nîmes (Gard), dans le quartier populaire de Pissevin. Quelques heures après les faits, la procureure de Nîmes, Cécile Gensac, a tenu à revenir sur les événements.

La famille de l'enfant qui a été tué dans la fusillade visant une voiture est une victime collatérale et «n’est absolument associée d'aucune façon» à des faits punissables par la justice, a affirmé la magistrate.

«Le malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment»

«Indéniablement, la famille de la victime n'est absolument associée d'aucune façon, ni avant ni actuellement, dans des faits de nature pénale», elle «a eu pour seul malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment», a affirmé la procureure, lors d'un point sur place dans le quartier nîmois de Pissevin, précisant que la fusillade a bien eu lieu «en lien» avec la guerre pour le trafic de drogue.

«À cette heure où je vous parle, je vous confirme le décès de cet enfant de 10 ans et les blessures par armes à feu d’un adulte qui est son oncle. Les jours de ce dernier ne sont plus en danger. Les services médicaux sont intervenus en urgence et ce monsieur a eu la force, la ténacité et le réflexe de se diriger immédiatement vers les services des urgences du centre hospitalier de Nîmes, ce qui a permis sa prise en charge rapide. La prise en charge du mineur de 10 ans qui était à l’arrière du véhicule n’a pas pu permettre de le réanimer», a rapporté la procureure de Nîmes. «Une autopsie sera diligentée très prochainement, mais il est déjà établi que ce mineur a reçu un projectile dans une zone létale», a ajouté Cécile Gensac. Un autre enfant, âgé de 7 ans, un neveu du conducteur, est lui sain et sauf.

«Concernant les auteurs, les investigations sont en cours. J’ai ouvert une enquête du chef d’assassinat en bande organisée et autres infractions en lien avec la criminalité organisée. Les polices judiciaires de Nîmes et de Montpellier ont été saisies. Je suis en lien avec la juridiction inter-régionale spécialisée de Marseille (Bouches-du-Rhône). Cette enquête est menée en lien avec d’autres enquêtes. Ce n’est pas un secret de dire que nous sommes sur un territoire où des luttes sont réalisées en vue de prendre possession de point de deal. Nous sommes sur fond de trafic de stupéfiants», a conclu la procureure de Nîmes.