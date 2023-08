École : rentrée scolaire anticipée, ajustement du calendrier du Bac, refonte de deux matières… Les propositions fortes d’Emmanuel Macron

Désireux de réformer l’école, le président français Emmanuel Macron a évoqué les options envisagées dans une interview accordée au Point ce mercredi. Rentrée anticipée le 20 août pour les élèves en difficulté, refonte des programmes d’histoire et d’instruction civique, calendrier du Bac... Le point sur ses annonces.

Le chef d’État entend faire bouger les lignes sur la thématique scolaire. Dans une interview donnée au Point ce mercredi, Emmanuel Macron a proposé trois mesures fortes afin de réformer l’école sur différents points. Le chef de l’État a notamment évoqué son souhait de repousser les épreuves du Bac, de permettre aux élèves «qui en ont besoin» de faire leur rentrée le 20 août ou encore de modifier les programmes scolaires d'histoire et d'instruction civique.

Un rattrapage pour les élèves en difficulté dès le 20 août

Le président de la République a soumis l’idée que les élèves en difficulté puissent faire leur retour à l’école quelques semaines avant la rentrée scolaire traditionnelle en septembre.

«Il y a trop de vacances, et des journées trop chargées. Les élèves qu'on aura évalués, et qui en auront besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage et nous devons reconquérir le mois de juin pour les élèves qui ne passent pas d'épreuves en fin d'année», a suggéré Emmanuel Macron dans l’entretien ce mercredi.

Après une visite à Marseille (Bouches-du-Rhône) en juin dernier, le chef de l’État avait demandé à son gouvernement de travailler à une refonte des vacances estivales et du temps scolaire sur une année.

Réaménager le calendrier du baccalauréat

Emmanuel Macron a également remis en question le calendrier des épreuves du baccalauréat, dont les épreuves de spécialités ont débuté pour la première fois cette année en mars. Selon lui, ces dernières ne peuvent pas se tenir «si tôt dans l’année». Il a par conséquence annoncé que «le ministre annoncera dans les prochains jours les ajustements que nous déciderons à ce sujet».

Ces dernières semaines, les syndicats et les parents d’élèves ont fait part de leur colère à ce sujet, soulignant que ce calendrier favorisait l’absentéisme et la démotivation de certains élèves au dernier trimestre.

Refonder les programmes d’histoire et d’instruction civique

Ultime proposition faite par le président tricolore : la refonte des programmes d’histoire et d’instruction civique, accompagnée d’un renforcement de la «formation des enseignants» dans ces matières.

«L'histoire doit être enseignée chronologiquement et l'instruction civique, devenir une matière essentielle. Chaque semaine, un grand texte fondamental sur nos valeurs sera lu dans chaque classe puis débattu», a détaillé le chef de l’Etat dans l’interview accordée ce mercredi.