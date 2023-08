Enfant de 10 ans tué à Nîmes : Elisabeth Borne espère que les auteurs seront «punis à la hauteur du drame»

La Première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée, ce mercredi 23 août, sur France Bleu à propos des événements survenus à Nîmes. Elle espère notamment que les auteurs seront «punis à la hauteur du drame».

La réaction ne s'est pas fait attendre. La Première ministre Elisabeth Borne a dit ce mercredi espérer que les auteurs de la fusillade, dans laquelle un garçon de 10 ans a été tué lundi à Nîmes, seront «punis à la hauteur» de ce drame épouvantable».

Un exécutif décidé à mettre fin aux violences liées à la drogue

«Je voudrais dire toute mon émotion après le décès de ce jeune garçon et exprimer toute ma solidarité aussi à sa famille et à ses proches. C'est évidemment un drame épouvantable. Et il faudra absolument que les auteurs puissent être punis à la hauteur du drame», a-t-elle déclaré sur France Bleu.

La Première ministre, qui s'est exprimée à l'occasion de la rentrée du gouvernement, a indiqué que ce dernier était «très mobilisé pour démanteler ces réseaux de trafiquants» de drogue qui sont au centre de nombreux règlements de comptes en France.

Pour rappel, un jeune garçon âgé de 10 ans est décédé ce lundi 21 août à Nîmes, lors d'une fusillade survenue dans le quartier du Pissevin. L'oncle de la victime a été grièvement blessé, mais désormais hors de danger, tandis que le passager arrière, âgé de 7 ans, est sain et sauf.