Nîmes : une fusillade fait cinq blessés, dont un grave

Une fusillade a eu lieu mardi 16 avril au soir, à Nîmes, dans un quartier gangrené par le trafic de drogue. Cinq personnes ont été blessées, dont quatre légèrement. Les tireurs ont pris la fuite.

Ce mardi 16 avril au soir aux alentours de 20h, une fusillade a eu lieu à Nîmes, dans le quartier du Chemin bas d’Avignon, en proie au trafic de drogue, faisant quatre blessés légers et un plus grièvement.

Concernant les faits, quatre personnes à bord d’un véhicule ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes hommes se trouvant au pied d’un immeuble. Trois des membres du groupe ont été touchés par balle et deux par des éclats.

Trois tireurs ont pris la fuite. Plus loin des lieux des faits, plus précisément sur la commune de Marguerittes, limitrophe de Nîmes, une voiture incendiée a été retrouvée plus tard dans la soirée, a précisé une source policière.

La procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac, a par ailleurs précisé qu'aucun des blessés ne présentait de blessure vitale et qu'il n'y avait pas de lien établi «en l'état» avec la découverte du véhicule.