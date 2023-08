Météo : quand les températures vont-elles baisser ?

Alors que la France fait face à des températures caniculaires, le mercure devrait chuter dans les quelques jours à venir. Une baisse qui survient au moment où l’automne météorologique s’approche à grands pas.

Un changement radical. Depuis jeudi 17 août, des températures très élevées traversent la France frôlant parfois les 40 °C localement. Cette canicule a poussé Météo-France à placer quatre départements en vigilance rouge mardi 22 août, puis quinze de plus pour la journée de ce mercredi.

D’après le service météorologique, «les températures sont encore en hausse et atteignent généralement 35 °C à 38 °C au sud d'un axe Angoulême, Bourges, Colmar, c'est-à-dire une large partie sud et est du pays. On attend 38 °C à 39 °C sur le midi toulousain et jusqu'à 40 °C à 41 °C vers la basse vallée du Rhône entre Montélimar, Nîmes et Carpentras».

Selon Météo-France, «ces très fortes chaleurs se maintiennent jusqu'en milieu de semaine». Puis, à partir du jeudi 24 août, les températures devraient chuter. Ainsi, les orages devraient faire leur grand retour sur une large partie de l’est du pays, tandis qu’au sud les belles éclaircies devraient être quasi-présentes tout au long de la journée. De ce fait, pour cette journée, les maximales devraient être comprises entre 22 °C et 32 °C au nord et entre 28 °C et 40 °C au sud.

Vendredi 25 août, cette baisse devrait se confirmer et les orages devraient se généraliser un peu partout sur le territoire tout en se concentrant sur le côté est de l’Hexagone, dont Metz, Strasbourg, Belfort, Lyon, Gap, Montélimar et Chaumont.

Du côté du mercure, le thermomètre ne devrait pas dépasser les 25 °C dans la moitié nord. On devrait donc enregistrer 19 °C à Metz et Strasbourg, 20 °C à Rennes et 21 °C à Paris, Reims, Nantes et Auxerre. Au sud du pays, les maximales ne devraient pas excéder les 32 °C.

Durant la journée du samedi, les orages devraient se poursuivre sur le côté est, tandis qu’au sud les températures ne devraient pas dépasser les 30 °C. Ce changement de températures survient alors que l’on s’approche du début de l’automne météorologique le 1er septembre prochain.