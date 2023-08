Fusillades à Nîmes : Gérald Darmanin annonce plusieurs «actions coups de poing»

Gérald Darmanin était en déplacement à Nîmes (Gard), ce vendredi 25 août, après les fusillades qui ont eu lieu cette semaine dans le quartier Pissevin. Lors de sa prise de parole, le ministre de l'Intérieur a notamment dit vouloir mettre en place des «actions coups de poing» afin de lutter contre les violences et les trafics.

Deux fusillades ont eu lieu cette semaine dans le quartier Pissevin à Nîmes (Gard), faisant deux morts, dont un enfant de 10 ans et un homme de 18 ans. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place ce vendredi 25 août, afin de faire des annonces pour lutter contre les violences et les trafics de drogue dans les quartiers les plus défavorisés. Les trois propositions du locataire de la Place Beauvau se tiendront «au moins» jusqu'à la fin d'année 2023.

15 officiers de la pj de paris en renfort

Dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur a annoncé le renforcement de quinze officiers de la police judiciaire à Nîmes. Cette mesure a pour but d'«aider les services nîmois, pour aider les enquêteurs» a-t-il précisé. Ce renforcement était toutefois déjà prévu avant les deux meurtres qui ont eu lieu cette semaine.

une unité de crs à demeure dans le gard

Par ailleurs, en plus de la CRS 8 qui avait été déployée à Nîmes, Gérald Darmanin a ajouté une unité de CRS classique supplémentaire qui restera à demeure plusieurs semaines. Le but étant de piloter le pilonnage des points de deal, c'est-à-dire de démanteler des points de deal au maximum.

un service d'enquête judiciaire interministériel sur le blanchiment d'argent

Enfin, Gérald Darmanin a annoncé la création d'un service d'enquête judiciaire interministériel sur le blanchiment d'argent. Ce service sera désormais basé à Nîmes et non plus à Montpellier comme il l'était auparavant.

Le ministre de l'Intérieur s'est également dit favorable la création d'un poste de police nationale et municipale dans le quartier Pissevin à Nîmes, afin de recréer une présence policière.