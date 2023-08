Stationnement : attention, vous risquez une amende en cas de mauvais disque

Adopté depuis 2012, le disque de stationnement conforme aux normes européennes n'est pourtant pas détenu par l'entièreté des automobilistes. Une absence qui peut valoir une amende.

Tous les disques ne se valent pas. L’utilisation d’un disque de stationnement qui n’est pas au «format européen» peut exposer un automobiliste à une amende.

17 euros, c’est le prix à payer en cas de contravention pour défaut d’utilisation du disque adéquat selon le site de la Sécurité routière.

Mais alors quel est le bon disque ? Depuis le 1er janvier 2012, le seul disque autorisé est un disque blanc dans un support bleu qui répond à des normes précises, définies par la directive européenne 2003/20/CE du 8 avril 2003.

Ce disque, à la différence des anciens modèles, n’indique que l’heure d’arrivée du véhicule et non plus l’heure de fin du stationnement. Cela permet notamment aux collectivités locales d’adapter la durée de stationnement autorisée selon leurs besoins.

De plus, le bon disque de stationnement est gradué en heures et en demi-heures, avec des tranches de dix minutes.

Le format du disque doit être de 150 mm x 150 mm. Il doit également comporter les mentions «heure d’arrivée» et «heure de début de stationnement», écrites en français.

Un cas rare ?

Mis en place depuis plus de dix ans, il serait légitime de penser que les automobilistes français sont désormais tous équipés du disque de stationnement au «format européen».

Pourtant, en 2022, pas moins de 11 millions de contraventions ont été envoyées pour non-respect, volontaire ou non, des parcmètres.

Le non-respect volontaire correspond à une absence totale du disque de stationnement. S’il y a bien un disque mais qu’il n’est pas aux normes, alors le non-respect n’est pas volontaire.

Cela représente un quart de toutes les amendes envoyées cette année-là.

Où peut-on se procurer le bon disque ?

Si vous avez un mauvais disque, pas de panique, il est assez simple de se procurer le disque de stationnement adéquat.

Il est trouvable dans les mairies, chez quelques commerçants comme Amazon ou encore auprès des associations locales.

Pour rappel, il est également interdit de se rendre à son véhicule pour modifier l’heure du disque sans le déplacer. Il s’agit d’une fraude et, cette fois-ci, l’amende s’élève à 35 euros.