Laïcité : Gabriel Attal veut interdire les abayas à l'école

Une interdiction au nom de la laïcité. Le ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal a annoncé ce dimanche 27 août que les abayas, tenue traditionnelle portée par des élèves musulmanes, seraient désormais interdites dans les établissements scolaires.

«J’ai décidé qu’on ne pourra plus porter l’abaya à l’école», a déclaré Gabriel Attal sur le plateau du 20H de TF1, ce dimanche 27 août, expliquant que «l’école de la République s’est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts, notamment la laïcité», qui implique de ne «pas être capable de distinguer la religion des élèves en les regardant».

Pour Jean-Rémi Girard, président du syndicat des personnels de l’Éducation nationale, cette interdiction est un soulagement, car désormais, les établissements n’auront plus à décider indépendamment. «Cela va être beaucoup plus facile à mettre en œuvre à partir du moment où on a un document écrit du ministère et du ministre», a-t-il expliqué.

Des modalités supplémentaires doivent encore être établies par le ministère de l’Éducation nationale avant l’application de l’interdiction.