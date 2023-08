Météo : quel temps fera-t-il cette semaine ?

Une semaine synonyme d'instabilité sur le front de la météo. Les orages continueront de toucher le sud de la France jusqu’à mercredi. Une nouvelle dégradation accompagnera le premier week-end de septembre.

Orages et baisses du mercure au programme de cette fin de saison estivale. Les orages continueront de toucher le sud de la France jusqu’à mercredi. Une nouvelle dégradation accompagnera le premier week-end de septembre.

Conséquence des températures extrêmes, Météo-France annonce un temps orageux jusqu’au mercredi 30 août, notamment sur la Corse et les Alpes-Maritimes.

Après une accalmie levant la vigilance orange sur tout l’Hexagone, les coups de tonnerre feront leur retour à l’approche du week-end.

Le temps sera surtout perturbé dans le sud de la France, comme en montagne, sur le Massif central, après des jours chauds et ensoleillés. Au plus haut, 30 °C sont attendus sur les régions centrales.

Des températures peu estivales

Du côté des températures, le thermomètre restera encore en deçà de la moyenne de saison jusqu’en milieu de semaine.

En cause, un vent frais dans l’ouest et violent en Méditerranée. Un retour à la normale est prévu pour jeudi avec des températures de l’ordre de 25 °C. Ça sera d’ailleurs la plus belle journée de la semaine.

La journée du vendredi 1er septembre signera un retour à un temps perturbé avec une ambiance lourde. Le temps se fera de nouveau menaçant samedi dans le sud avec une dépression qui arrivera d’Espagne. La météo du dimanche sera tout aussi hésitante.