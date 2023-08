«Nous continuons à implorer le Seigneur, nous ne tournons pas la page» : les parents d’Emile sortent du silence

Près de deux mois après la disparition de leur fils au Haut-Vernet, (Alpes-de-Haute-Provence), les parents du petit Emile se sont exprimés pour la première fois dans la presse ce mardi. Ils espèrent qu’un miracle leur rendra leur enfant.

Les parents d'Emile ont décidé de sortir du silence, près de deux mois après la disparition de leur fils de 2 ans et demi au Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Dans une interview accordée à Famille Chrétienne, ils sont revenus sur la terrible épreuve qu’ils traversent. «On imagine forcément le pire, mais on ne peut s’empêcher d’espérer», a confié au magazine catholique Colomban, le père du petit Emile.

«Cela ne nous fait pas peur de demander à Dieu un miracle (… ) Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l’angoisse. On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevés par l’espérance à cause d’une lettre ou d’un signe qui nous touche», a raconté Marie, sa mère. «Nous continuons à implorer le Seigneur. Nous ne tournons pas la page et nous continuons à espérer... Nous demandons à tous ceux qui veulent faire quelque chose pour nous de continuer à prier», a ajouté le père de famille.

Par ailleurs, les jeunes parents ont souhaité adresser d’immenses remerciements à toutes les personnes qui les ont soutenus, à travers des appels, des lettres, ou leur participation aux battues. «Dès le départ, la mobilisation a été vraiment extraordinaire», ont-ils souligné.

«Harcèlement médiatique»

Le soutien qu’ils ont reçu s’est également accompagné d’une forte médiatisation de leur histoire, qui a fait la une pendant plusieurs semaines. À tel point que les parents d’Emile ont dénoncé auprès de Famille Chrétienne le traitement de l'affaire par les médias. «Certains témoignages malveillants dans la presse font preuve d’une ignorance crasse, à notre sujet et aussi sur mes parents, en première ligne dans cette histoire, mon père en particulier», a regretté Marie. Le couple estime que leur foi catholique a souvent été ridiculisée.

«Les parents d'Emile ont beaucoup souffert d’une forme de harcèlement médiatique», a confirmé le rédacteur en chef du magazine Famille Chrétienne auprès de CNEWS. «Ils ont voulu des interlocuteurs capables de comprendre leur souffrance mais aussi la foi qui les anime. Il n’est pas simple pour un certain nombre de journalistes et de Français de comprendre que des jeunes parents puissent être animés par la foi», a-t-il expliqué.

Le couple n’a par ailleurs souhaité faire aucun commentaire sur l’avancée de l’enquête sur la disparition de leur fils, et a indiqué ne pas souhaiter s’exprimer ultérieurement dans les médias.