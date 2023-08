Hommage à Martin Luther King : une vidéo du ministère de l’Education nationale fait polémique

Le ministère de l’Éducation nationale a publié mardi en fin d'après-midi une vidéo de collégiens rendant hommage à l’illustre discours de Martin Luther King «I have a dream». Les internautes soulèvent un manque de mixité quant au choix des candidats.

Nouvelle polémique de rentrée. Une vidéo publiée par le ministère de l’Éducation nationale sur X, anciennement Twitter, fait débat auprès des internautes. Une école a été invitée à rendre un hommage en anglais à l’illustre discours de Martin Luther King «I have a dream», célébrant le 28 août ses 60 ans. Une élocution emblématique dans le combat des droits civiques présentée par le ministère sur X comme «un discours historique, en faveur de l'égalité des droits, qui continue d'inspirer les plus jeunes».

Depuis, le post ci-dessus a été supprimé par le ministère. ©X@education_gouv

Problème, la représentation faite de ce discours en 2023 par le gouvernement passe mal auprès des utilisateurs de X. En cause, un choix peu éclectique des collégiens face à la caméra puisque tous les enfants sont de couleur blanche. «Se prévaloir de Martin Luther King sans aucune diversité parmi les collégiens dans la vidéo, (est) un exploit retentissant», s’étonne Laurent sur le réseau social. La discrimination sur la couleur de peau n’est d’ailleurs pas un thème directement évoqué dans la vidéo. Pourtant, le 28 août 1963, Martin Luther King interpellait les Américains avec cette parole «Je fais le rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par leur couleur de peau, mais par le fond de leurs personnalités».

Une communication qui peine à convaincre

La vidéo publiée initialement à 18h04 mardi 29 août a fait l’objet d’une justification en milieu de soirée. Cela après avoir été visionnée plus de six millions de fois. «Les élèves présents sur cette vidéo sont les lauréats 2023 du concours «The More I Say» qui encourage la pratique créative de l’anglais au collège», a posté le ministère de l’Éducation nationale en republiant la vidéo des collégiens. Les cinq adolescents, tous âgés de 14 ans, font partie des dix-sept établissements du palmarès au concours national. C’est le cas de Léo et Clémentine, que l’on aperçoit sur la vidéo, élèves du collège Saint-Pol-Roux, à Brest.

Une justification, mais pas de mea-culpa, qui continue d’alimenter le débat ce mercredi 30 août. «Le discours de Marin Luther King est un discours de mixité, de paix et d’égalité. Pourquoi n'avoir mis que des enfants caucasiens ?», questionne un autre utilisateur.

Le midi finalement, le ministère a décidé de supprimer la vidéo et ses deux anciennes publications : «Face au trouble suscité par cette vidéo et à la violence de certains commentaires à l'égard des élèves qui s'étaient investis avec enthousiasme dans ce projet, le service communication du ministère a décidé de retirer cette vidéo de ses réseaux sociaux». Un coup dur pour le gouvernement à quelques jours de la rentrée des classes et trois jours seulement après la polémique sur le port l’abaya à l’école.