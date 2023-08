«L’administration est décrédibilisée aux yeux de tous» : un détenu se filme dans une piscine gonflable depuis sa cellule

Des surveillants pénitentiaires ont découvert une piscine gonflable dans une cellule de la prison de Valence (Drôme) vendredi 25 août.

Un objet qui n'avait rien à faire à cet endroit. Les agents pénitentiaires de la prison de Valence (Drôme) ont annoncé avoir découvert une piscine gonflable dans la cellule d'un détenu, ce vendredi 25 août.

Stupéfait, le syndicat national Force Ouvrière Justice a réagi ce mardi 29 août dans un communiqué et dénoncé un «comportement inacceptable».

Le syndicat a également évoqué une possible liaison entre le détenu en cause et «une des intervenantes extérieures de notre établissement», précise le document.

Le prisonnier n'hésitait d'ailleurs pas à poster des vidéos et des photos, le montrant en train de regarder la télévision les pieds dans l'eau.

«Encore une fois l’administration est décrédibilisée aux yeux de tous par ce comportement inacceptable», écrit FO Justice dans son communiqué, tandis que la direction interrégionale des services pénitentiaires a pointé du doigt la livraison illégale de matériel par drone devenue un fléau.

«Sur l’année en cours, le centre pénitentiaire de Valence totalise quatre survols de drone sur les 217 recensés à la mi-août dans les 19 établissements pénitentiaires de la région», a expliqué la direction interrégionale des services pénitentiaires à nos confrères de France 3 régions qui notent que «600 survols de prisons par drone ont été recensés en France depuis le début de l'année 2023 sur l'ensemble des établissements». La prison de Valence ne «possède pas de brouilleurs de drones», est-il rappelé.