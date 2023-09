Agression d'une octogénaire en Seine-et-Marne : ce que l'on sait du jeune suspect interpellé alors qu'il était en semi-liberté

Lundi 28 août, un jeune de 19 ans en semi-liberté s'est introduit au domicile d'une octogénaire, à Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne. Ce dernier l'a violemment agressée et lui a volé quatre cents euros. Le point sur le profil du suspect.

On en sait plus sur le profil du suspect de l'agression d'une femme de 80 ans, qui s'est déroulée lundi 28 août à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne). L'homme interpellé est un jeune âgé de 19 ans d'origine guinéenne. Ce dernier avait déjà été condamné pour extorsion et purgeait au moment des faits une peine en semi-liberté.

Le parquet de Melun a annoncé que l'homme a été placé en détention provisoire et sera jugé le 20 octobre. Selon Le Figaro, l'agresseur présumé est en situation régulière. Contacté par CNEWS, le procureur n'était toutefois pas en mesure de confirmer si le suspect a réellement des papiers en règle ou non.

L'agression a été très violente puisque le suspect aurait traîné la victime par les cheveux jusqu'à sa chambre, après lui avoir asséné plusieurs coups de poings. La victime avait été transportée à l'hôpital de Melun. Elle souffre de multiples hématomes au visage, d'un saignement des yeux et de douleurs au dos.

Le malfaiteur, qui avait dérobé quatre cents euros et des bijoux en or, a ensuite tenté de repartir avec la voiture de l'octogénaire. Il n'avait cependant pas réussi à démarrer et avait finalement quitté les lieux à pied, avec un masque chirurgical sur le visage.