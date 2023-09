EuroMillions : un Français remporte le jackpot de 109 millions d’euros

Un Français remporte le ticket gagnant de 109 millions d’euros. C'est la troisième fois, cette année, qu'un Français décroche le jackpot de la loterie, établissant ainsi un nouveau record.

Cet heureux gagnant commence bien sa rentrée de septembre. Un citoyen français a eu la chance de découvrir les numéros gagnants, remportant ainsi la somme de 109 millions d'euros ce vendredi. Initialement, une cagnotte de 106 millions d'euros était en jeu, mais elle a finalement atteint plus de 109 millions d'euros, établissant ainsi un nouveau record pour cette année.

Cela prouve que cela peut arriver à n'importe qui, et c'est la troisième fois qu'un Français décroche le gros lot, cette année.

Le chanceux, devenu millionnaire, a réussi à trouver les cinq bons numéros et les deux étoiles du tirage de ce vendredi. Il avait coché les numéros suivants: 35, 3, 37, 5, 4 et les étoiles 5 et 6.

soixante jours pour récupérer son gain

On ne connaît pas encore le département dans lequel le ticket a été validé, mais le gagnant a désormais soixante jours pour récupérer son gain auprès de la Française des jeux.

En avril dernier, l'heureux gagnant du million d'euros avait laissé passé sa chance. En effet, un participant originaire des Hauts-de-Seine avait été sélectionné comme gagnant à l'EuroMillions.

Cependant, plus d'un mois et demi plus tard, il ne s'était pas manifesté pour récupérer son prix. Conformément aux règles établies par la Française des jeux, le lauréat dispose d'une période de soixante jours pour réclamer son gain avant que celui-ci ne soit révoqué et réaffecté ou versé à l'Etat.