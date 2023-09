Féminicides : 118 femmes tuées en France en 2022, un chiffre quasi stable par rapport à 2021

Le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2022 en France est en légère baisse par rapport à 2021. Ce sont 118 féminicides qui ont été recensés l’an dernier, soit quatre de moins qu’en 2021 d’après un bilan publié ce samedi par le ministère de l’Intérieur.

La publication de ce bilan intervient la veille du quatrième anniversaire du Grenelle des violences conjugales. Le gouvernement avait fait de ce sujet la grande cause des quinquennats d'Emmanuel Macron, laissant Marlène Schiappa s'emparer du dossier. Malgré l'adoption de 46 mesures sur 54 proposées lors du Grenelle, le nombre de féminicides avait augmenté de 20% en 2021 par rapport à 2020.

En moyenne, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les trois jours. Dans le détail, les femmes représentent 81% du total des victimes de morts violentes au sein du couple en 2022. Par ailleurs, l’étude révèle une augmentation de 45% des tentatives d’homicides conjugaux avec 366 faits, dont 267 victimes féminines, contre 251 en 2021.

Le ministère de l’Intérieur résume le bilan ainsi : «Le profil type de l’auteur n’a pas changé. Il est majoritairement masculin (84%), le plus souvent en couple, de nationalité française, âgé de 30 à 49 ans et n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle».

24 victimes avaient déjà signalé des faits de violence

Sur les 118 victimes recensées en 2022, 37 avaient déjà subi des violences par leur conjoint ou ex-conjoint, et 24 d’entre elles avaient signalé les faits aux forces de l’ordre.

Concernant les modes opératoires, les faits sont commis en majorité avec une arme blanche (43%) ou une arme à feu (20%). Dans plus d’un cas sur trois, les auteurs se sont suicidés ou essayent de se tuer après les faits.

Les départements qui enregistrent le plus de faits sont le Nord (sept femmes victimes et deux hommes), les Alpes-Maritimes et le Rhône (cinq femmes victimes chacun).

Enfin, en 2022, 12 enfants sont décédés dans la sphère familiales, victimes d’infanticides.