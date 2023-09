Lille : le record de la chenille humaine la plus longue du monde battu lors de la braderie

Ils l'avaient annoncé, ils l'ont fait ! Les Lillois ont profité de la mythique braderie de Lille pour battre le record de la plus grande chenille du monde avec 4.623 participants.

La plus grande chenille du monde est une spécialité française et se sont, maintenant, les Lillois qui détiennent le record. Ce samedi 2 septembre, le record de la chenille la plus longue du monde a été battu à Lille, à l'occasion de la braderie.

Avec 4.623 personnes présentes pour la réaliser, Lille détrône Rouen qui avait rassemblé 3.940 personnes en juin dernier. En 2022, les habitants de Saint-Brieuc avaient battu le record, une première fois, avec la présence de 1.338 personnes.

Des huissiers de justice présents

Cet événement, initié par France Bleu Nord, a été sérieusement organisé, puisque le rendez-vous avait été donné entre la citadelle Vauban et le boulevard de la Liberté à Lille. Des huissiers de justice étaient présents sur place pour faire un décompte officiel du nombre de participants et ainsi pouvoir valider le record.

Vous étiez 4 623 dans la chenille de la #BraderieDeLille : un RECORD DU MONDE ! pic.twitter.com/4cYERpZOcA — Ville de Lille (@lillefrance) September 2, 2023

Pour empêcher que la chenille soit brisée lors de la tentative de record, les organisateurs de la braderie de Lille ont fait appel au spécialiste français du domaine : Vincent Piguet, le directeur de la Chenille School Academy.

Ce dernier enseigne l’art de la chenille synchronisée dans le 12e arrondissement parisien. «Il faut avoir les mains fermes, mais les poignets et les bras souples», a tenu à expliquer l’humoriste.