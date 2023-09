Météo : voici les 43 départements en vigilance jaune «canicule» ce mardi

Ce mardi 5 septembre, 43 départements français ont été placés en vigilance jaune canicule. La France est concernée par un épisode de chaleur tardif qui devrait durer toute la semaine.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas : après une chute des températures, les fortes chaleurs sont de retour en France aujourd'hui et pour toute la semaine. Ce mardi 5 septembre, 43 départements ont été placés en vigilance jaune canicule, avec des pics à 39° C attendus localement.

Sont concernés l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre, le Cher, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Cantal, la Charente-Maritime, la Charente, la Haute-Vienne, la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la Sarthe, l'Eure, le Val-d'Oise, Paris, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne, l'Yonne, le Loiret, le Lot, le Loire-et-Cher, la Creuse, La Corrèze, le Lot, la Tar-et-Garonne, le Rhône, la Manche, le Calvados et la Nièvre.

© Météo-France

D'après Météo-France, le phénomène est dû à une goutte froide sur le Portugal, qui dirige «une masse d'air très chaud» sur le territoire français. Prévue pour durer toute la semaine, cette hausse des températures est «doublée d'un pic de chaleur marqué ce lundi sur la moitié nord de la Nouvelle-Aquitaine, où des records sont probables».

La masse d'air «extrêmement chaude pour la saison» qui englobe une large partie Ouest du pays s'associe à un fort ensoleillement ainsi qu'à des vents de terre. Résultat : les températures maximales atteindront souvent 35 à 38° C en Nouvelle-Aquitaine ce lundi, voire localement 39° C.

La journée la plus chaude dans certaines régions

Ailleurs, elles seront globalement comprises entre 30 et 35° C, voire 36° C localement. Il fera toutefois moins chaud de la Haute-Normandie aux Hauts-de-France, avec des maximales entre 25 et 29° C.

A noter que ce mardi, «l'intensité des fortes chaleurs baissera d'un cran dans le Centre-Ouest, mais il fera au contraire plus chaud sur un certain nombre de régions», dont le Bassin Parisien, le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté, note Météo-France.

Le service de météorologie précise qu'«aucun véritable rafraîchissement» n'est pour l'instant attendu «avant au moins dimanche prochain». L'intensité de cet épisode de forte chaleur, combiné à son caractère tardif et durable est jugé «remarquable à l'échelle du pays».