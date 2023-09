Poids du cartable : voici à quoi il correspondrait pour un adulte

Quelque 12 millions d’élèves ont fait leur retour à l’école, ce lundi 4 septembre. Comme chaque année, le sujet du poids des cartables pour les enfants est revenu sur la table. Alors qu’il pèse entre 7 et 11 kg en moyenne pour un élève de 6e, voici ce que cela représenterait pour un adulte.

«On doit pouvoir trouver des solutions pour diviser par deux le poids du cartable», a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, sur le plateau de M6, ce dimanche 3 septembre. Et pour cause, le cartable des écoliers est de plus en plus lourd et son poids est responsable de problèmes de santé et de développement pour les enfants. Selon nos calculs, si le poids d’un cartable est estimé à 11 kg pour un enfant de 11 ans, cela reviendrait à environ 26 kg pour un Français moyen.

26 KG pour un homme, 21,5 KG pour une femme

C’est l’un des défis annoncés par le nouveau ministre de l'Éducation nationale pour cette rentrée. Selon une étude menée par les Ostéopathes de France, le cartable d’un élève de 6e pèse entre 7 et 11 kg. D'après les données récoltées par la FCPE, un enfant de 11 ans pèse en moyenne 34 kg. Le poids de son cartable correspond donc à un peu plus de 32 % de son poids total, dans le pire des cas. Un véritable problème pour les spécialistes qui estiment qu’il faudrait que le poids d’un cartable n'excède pas 10 % du poids de celui qui le porte, soit 3,4 kg pour un enfant de 11 ans.

Selon les données de la ligue contre l’obésité, le poids moyen d’un homme en France en 2020 est de 81,2 kg. Si l’on reprend le même calcul que pour un enfant de 11 ans, et que l’on considère que le poids d’un cartable correspond à 32 % du poids total de celui qui le porte, le cartable d’un Français moyen pèserait près de 26 kg en moyenne. Pour une femme, dont le poids moyen en France en 2020 est estimé à 67,3 kg, son cartable pèserait près de 21,5 kg.

Plusieurs solutions envisagées

«C’est un sujet très concret et très important. Un élève qui a mal au dos à cause de son cartable, ce n’est pas un élève qui va apprendre convenablement à l’école», a admis Gabriel Attal sur M6. Pour arriver à diviser le poids des cartables, plusieurs solutions sont ainsi envisagées comme autoriser un livre pour deux, permettre de stocker les livres dans une armoire présente dans la salle de cours, ou encore utiliser des manuels numériques.

«Il faut jouer sur les fournitures, sur les manuels, sur le numérique, sur les casiers dans les établissements. Je veux avancer sur ce sujet pendant cette année avec les représentants des enseignants, des personnels de direction, les collectivités locales», a conclu le ministre.