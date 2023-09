Education : Emmanuel Macron promet 5.000 terrains de sport en plus d'ici à fin 2026

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé mardi 5 septembre le lancement d’un plan dédié à mettre à disposition 5.000 terrains de sport dans l’enceinte ou aux alentours des établissements scolaires.

«On apprend mieux en faisans du sport», a estimé Emmanuel Macron mardi 5 septembre, lors de son déplacement au collège Daniel Argote d’Orthez (Pyrénées-Atlantiques).

Le président de la République a saisi cette occasion pour annoncer le lancement d’un nouveau plan, qui prévoit de mettre à disposition 5.000 terrains de sports, dans les établissements scolaires ou à leurs alentours, d’ici à la fin 2026. Le coût de ce plan est estimé par l’Élysée à 300 millions d'euros sur trois ans.

«Cela fera 10.000 fin 2026, c'est l'héritage des Jeux Olympiques. Vous êtes la génération 2024», a-t-il indiqué. Ce projet n’est pas inédit puisqu’il fait suite à un autre plan «5.000 terrains», lancé en 2021 avec déjà 4.500 équipements financés, selon l’Élysée.

En détail, le plan représente 1.500 projets dans les cours de récréation, 3.000 équipements sportifs légers et 500 équipements plus structurants, comme des gymnases ou des piscines.

Un tiers de ces équipements seront positionnés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Avec ce plan cette annonce, Emmanuel Macron souhaite «donner plus de place au sport à l’école et en dehors», a-t-il indiqué à l’occasion de sa visite en compagnie de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, et d’anciens sportifs de haut niveau, comme le handballeur Jackson Richardson.

«ON VA PRÉPARER LES CHAMPIONS DE DEMAIN»

Le président de la République entend bien accorder une place plus importante au sport dans la scolarité. Pour se faire, la mise en place de tests d'aptitudes physiques en classe de sixième, «pour mieux évaluer l’évolution de la condition physique des jeunes».

«C’est le meilleur instrument de prévention en terme de santé. Un des fléaux, c’est l’obésité. Qui gagne du terrain. Le sport lutte contre ça. Et ça donne de la confiance», a estimé le président de la République, qui a également promis un accroissement progressif de 10.000 à 25.000 places en sport étude d’ici 2026.

«On va préparer les champions de demain», a-t-il assuré lors de sa visite au sein de l’établissement, qui a été choisi pour mettre en avant la mesure des deux heures de sport en plus au collège.

Ce programme, qui concernait 170 collèges l'an dernier, a été déployé dans 700 établissements sur tous les départements lors de cette rentrée, avec un objectif de généralisation à tous les élèves en 2026.

«Cela va permettre d’orienter les enseignements et c’est deux heures de plus qu’on fait au collège, avec les fédérations, les clubs, les collectivités locales», a déclaré Emmanuel Macron.

Lors de cette rentrée scolaire, le président de la République avait déjà exprimé son souhait de voir une heure de sport par jour délivrée à l’école primaire.