Près de 300 élèves se sont présentées en abaya lundi, 67 ont refusé de la retirer

Près de 300 élèves se sont présentées en abaya lundi et 67 ont refusé de la retirer, selon les chiffres dévoilés ce mardi par le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal.

Un total relativement faible à l'échelle nationale. Ce mardi 5 septembre, au lendemain de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a révélé que 298 élèves s'étaient présentés en abaya, et que 67 d'entre eux avaient refusé de la retirer.

Pour ces 298 élèves qui se sont présentées devant leur établissement scolaire avec une abaya, cette robe traditionnelle privilégiée par les filles musulmanes, «il y a eu ensuite toute cette phase d'explications, de dialogue, de pédagogie, et une très grande majorité s’est conformée à la règle», a expliqué le ministre de l'Éducation nationale, expliquant que les élèves qui ont refusé de l'enlever «sont rentrées chez elles».

«Dans les prochains jours, elles reviendront puisqu'elles doivent être scolarisées, et puis on verra si elles se sont conformées à la règle ou pas», a ajouté Gabriel Attal, indiquant qu'une nouvelle phase de dialogue sera instaurée en cas de nouveau refus de leur part et qu'une lettre sera envoyée aux parents des personnes concernées afin de leur expliquer que «la laïcité n'est pas une contrainte».

Le ministre de l'Éducation nationale a confirmé que la surveillance sur le port de l'abaya continuera dans les jours qui suivent, notamment ce mardi, nouvelle journée de rentrée scolaire dans certains établissements scolaires.