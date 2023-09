Taxe foncière 2023 : voici comment payer en plusieurs fois

Alors que les propriétaires vont devoir s’acquitter de la taxe foncière, le fisc autorise les contribuables à mensualiser leurs paiements. Une bonne alternative face à la forte hausse de la taxe qui touche de nombreuses villes françaises.

C’est la mauvaise nouvelle de la rentrée. La taxe foncière va augmenter d’au moins 7,1 % pour tous les propriétaires en 2023, avec de fortes disparités selon les villes. Certaines communes vont ainsi connaître des augmentations spectaculaires : +51,9 % à Paris, +24,4 % à Grenoble ou encore +9 % à Lyon. Heureusement, face à cette augmentation, il est possible de payer la taxe foncière en plusieurs fois auprès du fisc.

Privilégier la mensualisation

En effet, le fisc permet la mensualisation de la taxe foncière, c'est-à-dire le paiement, chaque mois, de janvier à octobre (elle n'est prélevée que sur dix mois), d’un versement d'1/10e de la somme réclamée. Une option totalement gratuite et qui permet de lisser davantage le règlement et de gérer au mieux son budget.

Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site des impôts et de se connecter à son espace personnel, puis de cliquer sur la rubrique «paiements». Il faut ensuite sélectionner la case «adhérer au prélèvement mensuel» et le tour est joué. Il est également possible d’effectuer cette opération par téléphone en appelant le 0 809 401 401.

Date limite le 16 octobre 2023

Pour rappel, cette année, les avis de taxe foncière sont disponibles depuis le 30 août si vous n'êtes pas mensualisé, et à partir du 22 septembre 2023 si vous êtes mensualisé. Les dates limites de paiement de la taxe foncière varient selon le mode de paiement pour lequel vous optez.

Pour les paiements en ligne : la date limite de paiement est fixée au 21 octobre 2023 à minuit (débit du compte cinq jours plus tard). Pour les paiements par d'autres moyens (chèques, virements, espèces...) : la date limite de paiement est fixée au 16 octobre 2023. À noter que si le montant de votre imposition est supérieur à 300 euros, vous devez payer en ligne.