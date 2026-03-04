Taxe foncière : ces retraités en seront officiellement exonérés en 2026

Plusieurs catégories de retraités peuvent espérer être exonérées de taxe foncière en 2026. Il y a toutefois plusieurs critères à remplir.

Si vous êtes propriétaire et retraité, vous pourriez bien être exonéré de taxe foncière cette année. Prévues par la loi de finances 2026, les conditions officielles d'exonération incluent notamment un plafond de ressources à ne pas dépasser.

Les propriétaires de 75 ans et plus au 1er janvier 2026 sont totalement exonérés de taxe foncière cette année si leur revenu fiscal de référence (RFR) reste sous les plafonds légaux.

Ces derniers, officiellement fixés par la loi de finances 2026, concernent les revenus perçus au cours de l'année 2025. Ils s'élèvent à 12.793 euros pour la première part fiscale, en comptant 3.416 euros en plus pour chaque demi-part supplémentaire.

Un dégrèvement forfaitaire de 100 euros

Au sein d'un couple de retraités, il suffit que l'un des conjoints atteigne 75 ans pour que le ménage accède à cet abattement, si son RFR est inférieur à 19.451 euros.

Les retraités bénéficiaires de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), l'ex-minimum vieillesse, ou de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (Asi), sont également totalement exonérés, sans condition d'âge. Les allocataires de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) sont éligibles si leur RFR est en dessous du plafond légal.

A noter que les retraités propriétaires âgés de 65 à 74 ans au 1er janvier 2026 peuvent accéder à un dégrèvement forfaitaire de 100 euros sur leur avis d'imposition, en respectant les mêmes conditions de revenus.

Il convient de préciser que ces allègements ne s'appliquent que pour une résidence principale, c'est-à-dire le logement habité au quotidien par l'allocataire. Revenus modestes ou non, une résidence secondaire ou un bien locatif reste taxé au taux plein. Par ailleurs, l'exonération de taxe foncière ne fait pas disparaître la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui reste due.