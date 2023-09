Eboulement sur l'A43 : l'autoroute bloquée va rouvrir ce week-end

Ce vendredi 8 septembre, le ministre des Transports, Clément Beaune, a affirmé que l'autoroute A43, fermée en Savoie à cause d'un éboulement, pourrait «sans doute» rouvrir samedi.

Près de deux semaines après l'éboulement d'environ 10.000 m3 de rochers en vallée de la Maurienne, l'A43 va rouvrir ce weekend. Ce vendredi 8 septembre, le ministre des Transports, Clément Beaune, a précisé que cet axe autoroutier serait «sans doute» à nouveau accessible dès samedi.

Pour rappel, l'A43 était fermée en Savoie depuis le 27 août. Un épisode caniculaire suivi de fortes pluies avaient provoqué un éboulement spectaculaire responsable de la fermeture de cet axe, mais aussi de celle de la RD 1006 et de la voie ferrée. Plusieurs municipalités s'étaient alors retrouvées isolées.

Gros éboulement en fin d'après-midi à Saint-André en Savoie. L'autoroute A43 est fermée et le trafic des trains entre la France et l'Italie est interrompu jusqu'à nouvel ordre. (Loïc Borella) pic.twitter.com/8oy4OSOvJI — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) August 27, 2023

Pas de reprise du trafic ferroviaire

Pour éviter l'engorgement au niveau de la circulation entre la France et l'Italie, des travaux de maintenance sur le tunnel du Mont Blanc, à l'origine prévus le 4 septembre, avaient été reportés. Le tunnel du Fréjus, en tant que voie alternative, était resté ouvert, mais seulement pour les véhicules légers. La circulation routière des poids lourds avait été reportée exclusivement vers le tunnel du Mont Blanc.

D'après Clément Beaune, les travaux prévus pour ce dernier pourront finalement être lancés dans «quelques jours», grâce à la réouverture de l'A43. La période de maintenance sera «sans doute» raccourcie, «plutôt autour de sept semaines» contre quinze initialement.

La reprise du trafic ferroviaire pendra en revanche «plus de temps», a prévenu le ministre. «Je préfère être très clair pour ne pas créer de déception. Ce sera au moins deux mois et sans doute plus», a-t-il ajouté, avant d'expliquer qu'il faut «d'abord tout dégager pour accéder au tunnel ferroviaire et ensuite aller voir les dommages et intervenir».