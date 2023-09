Éric Zemmour : «Il est plus que temps d’imposer l’uniforme à l’école»

Depuis Gréoux-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence, lors de ses universités d’été, le président de Reconquête, Éric Zemmour, a félicité le gouvernement pour son interdiction de l’abaya à l’école. Il a toutefois appelé à l’obligation du port de l’uniforme.

«Je dis à Gabriel Attal : "bravo monsieur le ministre, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin"», a déclaré Eric Zemmour, le président du parti Reconquête, ce dimanche lors de ses universités d’été. Devant une foule de ses partisans réunis à Gréoux-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence, l’ancien polémiste s’est félicité de l’interdiction de l’abaya à l’école, décidée par le nouveau ministre de l’Éducation nationale.

Le candidat malheureux à la présidentielle de 2022 a cependant appelé le gouvernement à prendre d’autres mesures encore plus fortes. «Il est plus que temps d’imposer, et non pas d’expérimenter, l’uniforme à l’école», a-t-il préconisé. «Cela existe déjà dans nos Outre-mer. Nous n’avons pas besoin de l’expérimenter, puisque nous savons déjà que cela fonctionne», a-t-il ajouté.

Au début de la semaine, Gabriel Attal avait effectivement annoncé des «expérimentations» sur le port de l’uniforme dès l’automne, dans «des territoires différents» et à différents niveaux, «primaire, collège, lycée». Il a cependant plusieurs fois tempéré son discours en affirmant que l’uniforme n’était pas «une solution miracle» qui réglerait tous les problèmes de l’école, mais qu’il méritait toutefois d’être expérimenté.

Eric Zemmour souhaite par ailleurs que le gouvernement aille encore plus loin, et qu’il interdise le port du voile pour les mères accompagnatrices lors des sorties scolaires, et souhaite également instaurer les classes de niveau, et rétablir «l’exigence du baccalauréat».