Port de l’uniforme à l’école : Gabriel Attal entend lancer une expérimentation dès l’automne

Après avoir ouvert la voie sur ce sujet fin juillet, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse Gabriel Attal a renouvelé ce lundi 4 septembre son souhait d’expérimenter le port de l’uniforme à l’école dès l'automne.

Après des semaines de dialogue, le ministre veut franchir le pas. Après avoir soumis l’idée d’une expérimentation du port de l’uniforme à l’école le 28 juillet, Gabriel Attal a enfoncé le clou en militant sur RTL ce lundi pour sa mise en place dès l'automne.

«Je me déplace beaucoup sur le terrain et j’échange avec des enseignants, des élus et des familles qui souvent me font cette proposition. Pour vous répondre très concrètement, je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes de l’école mais en tout cas, ça mérite d’être tester. Je suis très favorable à l’expérimentation pour qu’elle puisse faire avancer le débat», a intronisé le ministre de l’Éducation sur la radio nationale.

Louis Alliot et Éric Ciotti favorables à cette mesure

Ce point de vue a été partagé par le maire RN de Perpignan (Pyrénées-Orientales) Louis Alliot le 31 août dernier. Il a été rejoint ce dimanche par Éric Ciotti, le président des Républicains, qui s’est dit favorable à une expérimentation du port de l’uniforme «dans les collèges des Alpes-Maritimes».

«Je vois bien qu’il y a des prises de position d’élus en nombre ces derniers jours sur cette question de l’uniforme. J’invite ces élus à se rapprocher de mes services pour proposer concrètement les établissements dans lesquels ils souhaiteraient expérimenter une tenue scolaire unique. J’annoncerai à l’automne les modalités d’expérimentation qui nous permettront de tester cette solution», a annoncé l’ancien porte-parole LREM.

59 % des Français en faveur de l’uniforme à l’école

En janvier dernier, un sondage CSA pour CNEWS a indiqué que 59 % des Français étaient favorables au rétablissement de l’uniforme à l’école. Une prise de position marquée des citoyens en faveur de cette mesure remise sur le devant de la scène médiatique.

«Il faut travailler avec les élus, les personnels de l’Éducation nationale et les parents. Je souhaite qu’on puisse lancer assez vite des expérimentations sur le sujet car ça permet de faire progresser le débat. Vous avez aujourd’hui beaucoup de Français qui y sont favorables et d’autres non. Je pense que le meilleur moyen de se faire une idée, c’est de tester les choses dans une série d’établissements sur des territoires différents», a martelé Gabriel Attal.

Pour mettre en place cette mesure dès l’automne, il a rappelé la nécessité pour son ministère de s’appuyer sur une méthodologie solide permettant au système éducatif de s’améliorer.

«Il faut qu’on ait une vraie méthodologie d’évaluation et qu’on regarde ensuite si c’est utile ou pas pour les élèves. Je pense qu’il ne faut jamais perdre de vue la boussole. L’important, quand on teste des mesures comme celle-ci, c’est ce que ça permet en matière de transmission, d’élévation du niveau à l’école et de restauration de l’autorité dans nos établissements scolaires», a conclu le ministre.