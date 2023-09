«Les policiers, ils ont du boulot» : la vidéo de Tibo InShape sur l’insécurité à Paris fait le buzz sur les réseaux sociaux

Le célèbre youtubeur Tibo inShape a publié une vidéo sur son compte TikTok dans laquelle il discute avec un chauffeur VTC qui lui dresse un portrait plutôt effrayant de certains quartiers parisiens.

Un nouveau buzz pour Tibo inShape. Sur son compte TikTok, le youtubeur, réputé pour ses vidéos sur la musculation, a partagé un clip dans lequel on peut le voir explorer le nord de paris, et notamment le quartier de Barbès, à bord d'un VTC. Dans la vidéo en question, on le voit ainsi en train de se filmer et poser des questions au chauffeur à propos de la situation sécuritaire.

«C'est un quartier qui craint Barbès ?», demande l'influenceur au chauffeur.

«Ce n’est pas qu'il craint, c'est qu'il est blindé de clandestins [..] tu peux te faire arracher ton sac en deux secondes, te prendre un coup de couteau par un gogol. Devant la Société Générale la dernière fois, j'ai vu un mec se faire tuer devant moi. Le mec, ils l'ont buté devant moi», répond le chauffeur.

L'influenceur aux dix millions d'abonnés paraît quelque peu décontenancé par les commentaires du chauffeur qui va encore plus loin : «Moi, je suis né en Normandie. Quand je suis arrivé à Paris, ça m’a fait un froid», confie ce dernier.

DEs réactions en pagaille

Sur Twitter et d'autres plates-formes, de nombreux internautes n'ont pas manqué de réagir aux commentaires jugés souvent sévères du chauffeur. Ils sont pour la plupart surpris de ses remarques sur l'insécurité du quartier parisien.

Certains ont souligné l'importance de ne pas généraliser les impressions personnelles à l'ensemble du quartier, tandis que d'autres ont partagé leurs propres expériences.

Déjà Barbès est un quartier incroyablement diversifié, avec des résidents issus de cultures variées. La grande majorité de ces habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes sans jamais se livrer à des actes criminels… — Emilio (@Milio200) September 8, 2023

Ben non, ça voudrait juste dire qu’elle est tombée dans des clichés racistes. Vous vivez même pas sur Paris, vous avez vu la vidéo de TiboInshape qui arrive vers Barbes et vous pensez que c’est la réalité. Tu débites des bêtises — Temperance (@TemperanceOui) September 10, 2023