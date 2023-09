Rassemblement national : Marine Le Pen sur ses terres pour sa rentrée politique ce dimanche

Marine Le Pen effectue sa rentrée politique depuis son fief de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) ce dimanche 10 septembre, l’occasion de présenter aux élus et adhérents les principaux enjeux à venir pour le parti.

Un retour sur ses terres électorales. C’est depuis la grande braderie d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), que Marine Le Pen effectue sa rentrée politique ce dimanche 10 septembre. Après une déambulation et une rencontre avec les participants de l’événement, la cheffe des députés RN à l’Assemblée nationale fera son «discours de rentrée» aux alentours de 11h30.

L’ancienne candidate à la présidentielle s’est déjà replongée dans les différents dossiers qui animeront la scène politique ces prochains mois. De ce fait, cette dernière s’est déjà entretenue avec une partie des élus du Rassemblement national lors d’une réunion organisée en visioconférence. Selon une source parlementaire à CNEWS, Marine Le Pen a énuméré les échéances à venir, notamment les élections européennes, qui seront menées par le président du parti Jordan Bardella.

Séminaire et journée d’été

Si Marine Le Pen fait sa rentrée politique ce dimanche, d’autres échéances sont prévues au cours du mois de septembre pour le parti.

Ainsi, les 88 députés RN du Palais Bourbon et les 23 du Parlement européen seront conviés à un séminaire, le vendredi 15 septembre à Avignon (Provence).

Élus, adhérents et sympathisants se retrouveront ensuite le 16 septembre à Beaucaire (Gard), ville du maire du Rassemblement national Julien Sanchez, à l’occasion des «Estivales». Une journée qui sera marquée par la mise en avant des «traditions locales» et qui se conclura par un discours de Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Une «crédibilité» croissante

La crédibilité politique de la leader du Rassemblement national et sa capacité à apporter «des solutions utiles» aux Français sont en forte augmentation. Selon le baromètre «Portrait d’opinion», paru dans Libération ce mardi 5 septembre, 44% des personnes sondées estiment que Marine Le Pen «peut apporter des solutions utiles aux Français». De plus, 42% des personnes interrogées estiment qu’elle a «la stature d’une cheffe d’Etat».

D'après ce baromètre, les thématiques sur lesquelles Marine Le Pen est crédible sont les enjeux régaliens tels que l’immigration (50%), la sécurité (46%) et la justice (43%). Elle est en revanche considérée comme non-crédible par une majorité sur les questions de pouvoir d’achat (45%), d’éducation (45%), d’emploi (46%) ou de santé (45%).

A l’aube d’une nouvelle année parlementaire qui devrait être marquée par l’étude du projet de loi sur l’immigration, le groupe présidé par Marine Le Pen devrait jouer un rôle prépondérant dans les débats, en tant que force d’opposition.