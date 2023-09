Carburants : TotalEnergies maintient ses tarifs à 1,99 euro le litre, les supermarchés misent sur le prix coûtant

Le groupe pétrolier TotalEnergies, représentant un tiers des stations-service en France, a annoncé ce mardi 12 septembre que ses tarifs du prix de l’essence et du diesel resteront plafonnés à 1,99 euro le litre, «tant que les prix resteront élevés». De leur côté, les enseignes de supermarchés poursuivront les actions de vente à prix coûtant.

Une initiative dans un «effort de solidarité». Bonne nouvelle pour les conducteurs, le groupe pétrolier TotalEnergies a annoncé ce mardi maintenir le plafonnement du prix de l’essence et du diesel à 1,99 euro le litre dans ses 3.400 stations-service, et ce, «tant que les prix resteront élevés».

Annoncé en février 2023, «le plafonnement à 1,99 euro/litre sera étendu au-delà de la fin 2023, tant que les prix resteront élevés», a indiqué le groupe dans un communiqué, alors que le gouvernement qui réunit les distributeurs de carburants ce mardi matin a demandé un «effort de solidarité».

Cette annonce fait notamment suite à la demande du ministre de l’Économie Bruno Le Maire, jeudi dernier, auprès du géant de l’énergie de prendre «en considération les difficultés» des automobilistes. Et pour cause, cet été les prix sont largement remontés, tournant à nouveau autour des deux euros le litre pour l'essence, un niveau qui intègre le plafonnement de TotalEnergies déjà en place et qui n'avait plus été atteint depuis avril.

«Deux pays, l'Arabie Saoudite et la Russie, ont décidé de réduire leur production, ça a évidemment un impact sur le prix», avait déclaré le ministre, écartant une ristourne généralisée sur fonds publics, mesure à laquelle le gouvernement avait eu recours en 2022 pour un coût évalué à 8 milliards d'euros. Il a également salué la décision de TotalEnergies, assurant que «L'Etat ne peut pas prendre sur ses seules épaules le fardeau de l'inflation».

Des opérations de vente à prix coûtant pour la grande distribution

Si d’après le groupe pétrolier, le plafonnement est instauré dès aujourd’hui dans 2.600 de ses stations, sur le SP-95, le SP-98 et le diesel, les stations de la grande distribution quant à elles, ont plutôt envisagé d’autres mesures.

En effet, sans annoncer de plafonnement des prix, les enseignes -n’étant pas productrices de carburant comme TotalEnergies- procéderont néanmoins à des opérations de vente à prix coûtant, ayant un impact plus réduit sachant que les marges sont de l’ordre de 1 à 2 centimes selon l’Ufip (distributeurs de pétrole).

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher a assuré être en contact avec «Système U, Carrefour et les autres acteurs de la grande distribution». «Je remercie et Total et Intermarché de prendre leurs responsabilités et j'attends des autres fournisseurs et distributeurs de carburants» qu'ils en fassent autant, a-t-elle ajouté. Intermarché doit quant à lui, annoncer le détail des opérations à prix coûtant qu'il va mettre en place certains week-ends. Les supermarchés Leclerc ont mené des opérations similaires durant l'été.

«Je pense que la ministre (de la Transition énergétique, NDLR) a deux sujets : généralisons les opérations à prix coûtant et puis rappeler aux distributeurs de pétrole que leurs profits sont très importants et qu'il y a peut-être un effort à faire pour les Français cette année», a déclaré ce lundi sur CNEWS le président du groupement Les Mousquetaires (Intermarché), Thierry Cotillard.