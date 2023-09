Politique : «Le syndicat de la magistrature, ce n'est pas la justice», souligne Eric Dupond-Moretti

Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a fustigé ce mercredi 13 septembre la présence du Syndicat de la magistrature à la Fête de l’Humanité organisée de vendredi à dimanche à Brétigny-sur-Orge et au Plessis-Pâté (Essonne).

Une première dans l’histoire de ce syndicat qui a du mal à passer auprès de l’exécutif. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a vivement critiqué ce mercredi, en marge d'une visite au tribunal de Narbonne (Aude), la présence du Syndicat de la magistrature à la Fête de l’Humanité ce week-end.

«Le syndicat de la magistrature, ce n'est pas l’ensemble de la magistrature. Vous voyez, ce message brouille les choses. Une table ronde à la Fête de l’Humanité, pourquoi ? Pour critiquer le travail des forces de sécurité intérieure ? Pardon mais qu’est-ce que nous voulons ? Moi je suis fier que les magistrats de ce pays aient répondu avec fermeté aux émeutiers. On a dans un temps record rétabli l’ordre républicain. C’est cela que les Français attendent», a réagi le ministre.

Pour la première fois de son histoire, le syndicat a accepté l’invitation envoyée par les organisateurs de cette fête marquée à gauche. Il sera présent en compagnie du Syndicat des avocats de France (SAF) de vendredi à dimanche dans les communes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté (Essonne).

Du 15 au 17 sept, nous aurons le plaisir de tenir notre premier stand commun avec le @syndicatavocats à la Fête de l'Huma





Au programme : procès fictif avec @OIP_sectionfr, débats, tables rondes sur les violences policières et la justice des mineurs...





Hâte de vous y voir ! pic.twitter.com/4isxnztj5e — SMagistrature (@SMagistrature) September 8, 2023

Visiblement remonté contre cette initiative, le ministre de la Justice a tenu à différencier les membres de ce syndicat du reste des professionnels de la magistrature.

«Le syndicat de la magistrature a dit : “ce n’est pas à la justice de rétablir l’ordre“ et moi je pense le contraire. Je veux à cet instant rendre hommage à tous les magistrats qui se sont investis pendant plus d’une semaine à la suite des émeutes, jours et nuits, pour que l’ordre républicain soit rétabli (…) Je ne voudrais pas que nos compatriotes fassent un certain nombre d’amalgames. Le syndicat de la magistrature, ce n’est pas la justice», a conclu Eric Dupond-Moretti.

Pour rappel, l'organisation syndicale était à l'origine d'une plainte à l’encontre du ministre avec l'Union syndicale des magistrats, devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de prise illégale d'intérêts.