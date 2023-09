Sébastien Chenu : «Le lien entre immigration et délinquance existe, mais le gouvernement refuse de l’affronter»

«Le lien entre immigration et délinquance existe, mais le gouvernement refuse de l’affronter», a estimé ce mercredi dans la Grande Interview Cnews-europe 1 Sébastien Chenu, député RN du Nord.

Invité dans la Grande Interview Cnews-europe 1 ce mercredi 13 septembre, le député RN du Nord Sébastien Chenu s’est exprimé sur l’agression d’une femme quinquagénaire à Nice, commise la veille par un homme dont la situation en France n’est encore pas établie.

Le vice-président du RN à l’Assemblée nationale a déploré «un manque de courage politique depuis très longtemps» : «On a des hommes politiques et des ministres de l’Intérieur qui se succèdent, et Gérald Darmanin ressemble aux autres en cela», a-t-il estimé.

L’homme politique accuse le ministre de l’Intérieur actuel de faire «beaucoup de constats», sans jamais traiter «les causes».

«En l’occurrence, l’immigration est une cause de la délinquance. Aujourd’hui, tout le monde fait le lien entre immigration et insécurité», a-t-il insisté, évoquant les chiffres concernant les émeutiers. «Le nombre de personnes qui étaient étrangères, ne serait-ce qu’à Marseille dans les émeutes, elles étaient majoritaires», a-t-il martelé.

Selon lui, le gouvernement actuel est comme les précédents, et refuse de s’attaquer à ce qu’il estime être un des premiers facteurs de délinquance : «À partir du moment où ce gouvernement refuse d’affronter et de traiter les causes, il est amené à mettre uniquement des rustines et à voir éternellement les choses recommencer», a-t-il conclu.