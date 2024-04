«C’est le monde à l’envers» : Robert Ménard entendu ce mardi par la police pour avoir refusé de marier un homme sous OQTF

Robert Ménard sera auditionné, ce mardi 23 avril, par la police judiciaire pour avoir refusé de marier un homme sous obligation de quitter le territoire, en juillet dernier à la mairie de Béziers. L’élu dénonce une histoire «à tomber à la renverse».

Le 7 juillet dernier, le maire de Béziers avait refusé de célébrer un mariage entre une Biterroise et un Algérien sous obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis août 2022, et défavorablement connu des services de police. Face à ce refus, le couple avait porté plainte contre l'élu, qui sera entendu ce mardi matin devant les policiers, pour la deuxième fois dans cette affaire. Depuis, après un bref placement au centre de rétention administratif de Sète, le jeune Mustapha B. a été expulsé en avion vers l'Algérie.

«C’est le monde à l’envers. La bonne question, c’est comment se fait-il que quelqu’un qui fait l’objet d’une OQTF se retrouve en face de moi à la mairie ? C’est invraisemblable, il faut commencer par appliquer la loi. On l’a finalement appliquée puisque trois jours plus tard, il a été mis dehors et réexpédié dans son pays. Il était en situation illégale, comment peut-il me demander un acte de légalité ?», a déploré Robert Ménard pour CNEWS. Selon lui, «il y a d’autres priorités aujourd’hui que de poursuivre un maire pour un acte de bon sens».

«Si c'était à refaire, je prendrais la même décision»

«Le parcours normal suit son cours, cette convocation ne préjuge pas du reste, mais sur le papier, je risque une amende de plusieurs milliers d’euros, cinq ans de prison, et la radiation de mon poste de maire de Béziers. C’est la première fois que cela m'arrivait, mais surtout la première fois que je le savais, puisque c’est lui qui nous l’a dit. Mais c’est arrivé à d’autres maires, et si cela devait m’arriver de nouveau, je ne le ferai pas, c’est tout. Si c'était à refaire, je prendrais la même décision», a-t-il confié.

Quant à savoir si Robert Ménard se rendra bien devant les forces de l'ordre pour s’expliquer, le maire confirme, se disant «respectueux de la police» et prêt à répondre à «toutes les questions que les policiers lui poseront».