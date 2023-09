Voici les 10 métiers dont le salaire augmentera le plus en 2024

Dans certains secteurs d'activité, les salaires devraient considérablement augmenter en 2024, d'après une étude. Voici les métiers qui devraient profiter de ces augmentations de salaire.

Selon une étude du cabinet de recrutement international PageGroup, publiée le jeudi 14 septembre et portant sur les rémunérations en 2024, certains métiers sont prêts à offrir des augmentations conséquentes et supérieures à la moyenne du marché pour tenter d’attirer les meilleurs candidats. Le cabinet de recrutement a scruté 850 métiers et 26 secteurs d’activités.

Ingénieur cloud

Pour les nouveaux besoins des entreprises en termes d'accessibilité de leur système d'information, l'ingénieur cloud travaille sur le stockage des données en dehors de l'entreprise et à leur accès sécurisé depuis mobiles, tablettes ou postes de travail. L’augmentation moyenne de rémunération en 2024 oscillerait entre 7 et 13% par rapport à 2023.

Ingénieur DevOps

Un ingénieur DevOps introduit des processus, des outils et des méthodes pour équilibrer les besoins tout au long du cycle de développement de logiciels, du codage et du déploiement, jusqu'à la maintenance et à la mise à jour. L’augmentation moyenne de rémunération en 2024 serait de 15% par rapport à 2023.

Pentester

Le pentester est un professionnel de la sécurité informatique. Son rôle est de contrôler la sécurité des applications et des réseaux informatiques en opérant des tests d’intrusion, d'où son nom, pentester, qui est la contraction de «penetration test». L’augmentation moyenne de rémunération en 2024 serait de 13% par rapport à 2023.

Comptable général

Le comptable général permet à l'entreprise d'avoir à tout moment une vision précise de sa santé financière. Il se charge donc d'un suivi et d'une actualisation au quotidien : saisi des factures, encaissements, paiements, suivi de la trésorerie. L’augmentation moyenne de rémunération en 2024 serait de 10% par rapport à 2023.

Contrôleur de gestion

Qu'il travaille dans une usine, un service commercial ou une entreprise, le contrôleur de gestion n'a qu'un objectif : rechercher la performance. De la mise en place de tableaux de bord au suivi du budget, il dispose de nombreux outils de pilotage. Après cinq années d’expérience, les salaires peuvent approcher jusqu’à 80.000 euros.

Consultant RSE expérimenté

Le consultant RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) définit et met en application la stratégie RSE d’une entreprise. Cette politique RSE vise à avoir un impact positif sur la société et l’environnement sans pénaliser l’activité et la viabilité économique de l’entreprise. Après six années d’expérience, les salaires peuvent approcher jusqu’à 65.000 euros.

Responsable développement durable / RSE

Dans une entreprise, le responsable développement durable est garant de la politique environnementale, sociale et économique de la société qui l’emploie. Pour ce métier, les salaires s’échelonnent de 60.000 à 80.000 euros et peuvent même monter jusqu’à 100.000 euros après dix ans de travail.

Directeur technique des opérations

Le directeur des opérations, également appelé chief operating officer (COO), occupe de très importantes responsabilités au sein d’une entreprise puisqu’il est en charge de mettre en place et de suivre sa stratégie opérationnelle. L’augmentation moyenne de rémunération en 2024 serait de 6% à 8% par rapport à 2023.

Responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement (QHSE)

Le responsable QHSE participe à la définition de la politique QHSE de l’entreprise, il définit l’organisation permettant d’atteindre les objectifs et il analyse les risques et les opportunités relatifs aux enjeux.

Il choisit la démarche et les méthodes de travail adaptées à l’organisation, il déploie l’organisation dans les services de l’entreprise, il participe à la définition des plans d’action et il anime la démarche QHSE par le management, la communication, la formation. L’augmentation moyenne de rémunération en 2024 serait de 9% à 11% par rapport à 2023.

Technicien de maintenance

Un technicien de maintenance intervient sur de nombreuses missions pour veiller au bon fonctionnement des équipements au sein d’une structure. Il s’occupe de l’installation et la configuration du matériel, diagnostique les éventuels dysfonctionnements, intervient en cas de panne, propose des solutions pour optimiser la performance d’un appareil tout en respectant les règles de sécurité.

L’augmentation moyenne de rémunération en 2024 serait de 4% à 8% par rapport à 2023.