«Quand on est homosexuel, on n’est pas désirable» : Muriel Robin dénonce l'homophobie dans le cinéma

L'homosexualité empêcherait de faire carrière dans le cinéma. C'est du moins ce qu'a affirmé Muriel Robin, ce samedi soir, dans un long plaidoyer, sur le plateau de l'émission «Quelle époque !» sur France 2.

Un cri du coeur et un avis bien tranché. Invitée de «Quelle époque!» ce samedi, sur France 2, Muriel Robin est revenue sur son parcours et le reniement dont elle affirme avoir fait l'objet dans le cinéma en raison, a-t-elle dit, de son homosexualité.

«Si on est homosexuel, on n'est pas désirable. On n'est pas pénétrable. Et quand on n'est pas pénétrable dans cette société, et dans le cinéma, on ne vaut rien. Si vous êtes vieille, vous n'êtes plus pénétrée, si vous êtes moche, vous n'êtes plus pénétrée», a ainsi lancé l'humoriste et comédienne produisant une certaine forme de stupéfaction sur le plateau. «C'est fou ce que vous dites, c'est très, très fort», a notamment réagi Léa Salamé.

Une expérience personnelle que Muriel Robin a transposé de manière générale au milieu du septième art, exhortant même la jeune génération de comédiens homosexuels à ne pas embrasser cette carrière : «J'ai pleuré tous les jours les larmes de mon corps. On le voit, c'est fini, c'est classé. Mais pourquoi je me dis qu'il faut que j'en parle : parce qu'il faut dire aux jeunes comédiens et comédiennes de 13, 14, 15, 16, 17 ans, il faut leur dire, c'est pas la peine qu'ils fassent ce métier, je ne veux pas qu'ils soient comme moi.» Des propos que Léa Salamé a demandé à la comédienne de confirmer : «Vous dites aux jeunes de 20 ans, si vous êtes homosexuels, ne faites pas ce métier ?».

«Vous buvez, vous fumez, vous bouffez»

«J'ai rempli des zéniths pendant trente ans. Chaque fois que je vais dans un zénith, je fais 5.000 personnes. Même si on ne m'aime pas, on se dit, tiens on va la prendre celle-là, elle a fait du monde, elle est populaire. En trente ans, je sais dans combien de comédies j'ai été : deux», a poursuivi Muriel Robien qui, par ailleurs, a confirmé ne plus être l'amie de Pierre Palmade, après l'accident tragique l'impliquant et qui a grièvement blessé trois passagers d'une voiture.

L'humoriste a également déclaré : «Dans ce métier, on a besoin d'être désiré, alors quand vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous pensez de vous ? Comment vous faites pour vous aimer ? Et bien vous buvez, vous fumez, vous bouffez. Evidemment après, on ne vous veut plus et on a bien raison. Moi je pesais 99 kilos à un moment. Mais parce que j'étais tellement en souffrance. Donc c'est pas grave, moi c'est fini», a-t-elle dit, estimant devoir prévenir «ceux qui arrivent, qui sont homosexuels. Qu'on leur dise, qu'ils n'y laissent pas trente ans».