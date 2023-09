«S’il est en situation irrégulière, je ne le marierai pas» : un maire d’Isère refuse de célébrer le mariage d’un ressortissant algérien sans-papiers

Le maire de Charvieu-Chavagnieux (Isère), Gérard Dezempte, a refusé ce vendredi 15 septembre de célébrer le mariage d’un ressortissant algérien qui se trouvait en situation irrégulière. Interrogé sur CNEWS ce lundi, l'élu estime qu'il «n'a pas à assumer cette responsabilité».

Une situation amenée à se répéter en France ? Ce vendredi 15 septembre, Gérard Dezempte, maire de Charvieu-Chavagnieux, commune située dans le département de l’Isère, a décidé de ne pas célébrer l’union de conjoints.

En cause : la situation administrative de l’époux. «Après vérification, nous nous sommes aperçus que le visa de cette personne était périmé depuis le 15 juin 2019, ça signifie que depuis plus de quatre ans, il est dans l’illégalité sur notre territoire», a déclaré l’élu ce lundi sur CNEWS, qui déplore en outre «un certain laxisme» de la part des autorités.

«ça fait partie de mes fonctions en tant que représentant de l'Etat»

«Je sais que j'ai des collègues qui, dans ce type de situation, procèdent au mariage. Moi je considère que s’il est en situation irrégulière, je ne le marierai pas, car ça fait partie de mes fonctions en tant que représentant de l'Etat», a expliqué l'édile. «Je n'ai pas à le marier, je n'ai pas à assumer cette responsabilité».

Il par ailleurs affirmé avoir saisi le préfet de l’Isère et la procureure de la République concernant l'individu.

Ce n'est pas la première fois qu'un élu réfuse d'unir face à ce type de situation. En juillet dernier, le maire de Béziers, Robert Ménard, avait refusé de célébrer le mariage d'un Algérien sans-papiers, finalement expulsé du territoire français quelques semaines plus tard à la demande du prefet.