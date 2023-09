Visite de Charles III en France : une démonstration symbolique de l’amitié franco-britannique

La France recevra le roi d'Angleterre Charles III, dès ce mercredi 20 septembre et jusqu'au vendredi 22, pour sa première visite officielle en tant que monarque. Une visite qui symbolise l'entente désormais cordiale des deux pays. Retour sur l'histoire de cette amitié franco-britannique.

Buckingham et l'Élysée sont d'accord au sujet de la venue de Charles III en France. «Cette visite célébrera l’histoire, les valeurs et la culture communes du Royaume-Uni et de la France», a affirmé la souveraineté britannique. «La rencontre témoignera de la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays et nos deux peuples», a approuvé l’Élysée dans un communiqué. Néanmoins, la relation franco-britannique n'a pas toujours été aussi simple.

Meilleurs ennemis : une Histoire semée d'embuches

L'amitié entre les «Froggies» et les «Rosbeefs» n'a pas toujours été facile. L’historienne Valérie André, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, spécialiste de l’histoire britannique et des relations franco-britanniques, souligne «des relations ambivalentes, marquées par une très grande proximité et une forme de défiance».

Nul besoin de rappeler la guerre de Cent ans ou de Guillaume le Conquérant, pour savoir que l’histoire des relations de ces deux pays, a été marquée par de longues périodes de refroidissements diplomatiques. Valérie André souligne qu'en Grande-Bretagne, les Français sont vus comme les «frenemies» (friends-enemies), à la fois amis et adversaires.

Une « Entente cordiale »

Malgré tout, l'entente entre les deux nations a pu voir le jour, après de nombreux efforts diplomatiques, afin de dépasser les différents historiques (qui duraient depuis six siècles si l'on remonte au conflit entre les Capétiens et Plantagenêts).

La première Entente Cordiale se déroule au cours de la monarchie de Juillet, mise en place par le souverain Louis-Philippe au 19e siècle. Au milieu d'un contexte diplomatique difficile, le souverain français axe sa politique sur la paix. Elle se concrétise avec les deux séjours de la reine Victoria chez le roi français, en 1843 et 1845, au château d'Eu en Normandie.

La deuxième Entente cordiale a eu lieu en 1904, lorsque le Royaume-Uni et la France ont signé une série d'accords concernant le partage des colonies en Afrique.

La troisième Entente cordiale se déroule lors du sommet franco-britannique de Saint-Malo, qui a réuni le président de la république Jacques Chirac et le premier ministre Tony Blair en 1998. Cet entretien a constitué le point de départ de la Politique-Européenne de Sécurité et de Défense.

Emmanuel Macron a fait un clin d'œil à l'histoire des deux nations dans un message adressé aux Britanniques le lendemain du décès de la Reine Élisabeth II : «Avec elle, la France et le Royaume-Uni partageaient non seulement une entente cordiale, mais un partenariat loyal, sincère et chaleureux».

Les visites officielles au coeur de l'entente

Lors de son règne, Elizabeth II a effectué au total cinq visites officielles en France, afin de renouveler les liens d'amitié entre les deux pays. Un moyen de soutenir l'Entente cordiale qui les unies. La première visite d'État de la reine, sous la présidence de René Coty, a eut lieu en 1957.

Le 6 juin 2014, à l’occasion de sa dernière visite d’État en France lors des commémorations du 70e anniversaire du Débarquement, la reine a tenu ces mots dans un discours à l'Élysée : «Lorsqu’ils se rencontrent, nos compatriotes retrouvent toujours ce mélange unique d’amitié, de rivalité dans la bonne humeur, ainsi que l’admiration qui constitue l’essence des liens qui unissent la Grande-Bretagne et la France».

Pas une première pour Charles

Admirative de la France et de sa culture, Elizabeth II a, sans aucun doute, transmis son goût à son fils, Charles III. En 1968, le jeune prince s'est rendu pour la toute première fois en France, dans le cadre de ses études en archéologie et en anthropologie. Puis il est revenu deux ans plus tard, le 12 novembre 1970, pour sa première visite officielle seul. Il était alors présent pour remplacer sa mère à l'occasion de la cérémonie organisée en hommage au général de Gaulle. Cette venue signait déjà le début d'une grande histoire d'amour entre Charles et le pays au drapeau tricolore.

Au total, l'actuel roi d'Angleterre a effectué une trentaine de voyages en France, la dernière quant à elle remontait à 2018. La venue de Charles III, nouvellement roi, devait initialement avoir lieu en mars dernier, mais avait dû être reportée. En effet, la situation qui régnait dans le pays, à la suite du mouvement contre la réforme des retraites, avait été jugée trop dangereuse pour le couple royal.