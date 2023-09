Vidéo : réécoutez le discours de Charles III devant le Sénat

À l’occasion du deuxième jour de sa visite en France, le roi Charles III a tenu un discours très attendu face au Sénat français. Quelque 300 parlementaires se sont réunis dans la Chambre Haute, pour célébrer les relations entre Paris et Londres.

Charles III a reçu l'ovation du Sénat pour un discours «symbolique» dans un bastion de la République française, devant des parlementaires conquis malgré des réticences et quelques places vides. Après la galerie des Glaces du Château de Versailles mercredi, le souverain britannique n'a pas été dépaysé dans cette ancienne résidence princière et ses dorures, occupée par Marie de Médicis au XVIIe siècle.

Climat, diplomatie, et entente bilatérale

Alternant prise de parole en français et en anglais, le roi Charles III, aux convictions environnementales affirmées, a proposé devant le Sénat que France et Royaume-Uni s'engagent autour d'une «Entente pour la durabilité» afin de répondre «plus efficacement» à «l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité».

S'inspirant de l'Entente cordiale, un texte signé en 1904 par les deux pays pour aplanir leurs très fortes divergences de l'époque, le monarque, fleur rose à la boutonnière, a appelé à «relever les immenses défis du monde qui nous entoure». Ces propos interviennent au lendemain de la décision du Premier ministre britannique Rishi Sunak de reporter plusieurs mesures phares de la politique climatique du Royaume-Uni.

Sur le front diplomatique, le roi, qui entend asseoir son image à l'international un an après son accession au trône, a assuré de la «détermination inébranlable» du Royaume-Uni et de la France à voir l'Ukraine «triompher». Charles III s'est également engagé jeudi devant les parlementaires français à «faire tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer la relation indispensable entre le Royaume-Uni et la France».

Ce discours à la tribune du Sénat français, salué par une «standing ovation», était une première pour un souverain britannique. En 2004, sa mère Elizabeth II avait prononcé un discours dans la salle des Conférences du Sénat, devant députés et sénateurs réunis, mais pas dans l'Hémicycle.