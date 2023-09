Visite de Charles III : qui sont les rois et reines du Royaume-Uni déjà venus en France ?

En déplacement en France ce mercredi pour trois jours, le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, séjourneront dans la capitale, avant de se déplacer à Bordeaux. Avant eux, d'autres monarques britanniques avaient déjà fait le déplacement dans l'Hexagone.

La France et le Royaume-Uni entretiennent une relation de longue date. Le roi Charles III et son épouse arriveront ce mercredi 20 septembre dans la capitale. Le couple royal se déplacera en compagnie du couple présidentiel français durant trois jours, avec tous les fastes qu'impliquent une visite d'Etat.

Mais avant Charles III, quatre monarques britanniques étaient déjà venus dans l'Hexagone auparavant, entre le XIXe siècle et aujourd'hui.

VICTORIA (1855)

Du 17 au 28 août 1855, la reine Victoria est venue en France, après un déplacement de l'empereur Napoléon III à Londres. Venu chercher la reine à Dunkerque, l'empereur lui a réservé une réception splendide dans le magnifique château de Versailles. Au total, 1.200 personnes étaient conviées à cette réception.

George V (1918)

Le 27 novembre 1918, le roi George V était venu féliciter, à Paris, le gouvernement français de l'heureuse issue de la guerre, et rendre hommage, par la même occasion, à ses troupes victorieuses. Il était accompagné de ses fils, les futurs Édouard VIII et George VI , ainsi que de sa fille Mary. Après une ovation chaleureuse de la population boulonnaise et un déjeuner au mess des officiers britanniques, le roi a rejoint Étaples (Pas-de-Calais), puis Montreuil-sur-Mer pour y retrouver le GQG (Grand Quartier général) de ses armées.

GEORGE VI (1938)

Le roi Georges VI et son épouse Elizabeth Bowes-Lyon étaient conviés à une visite officielle de quatre jours en France, du 19 au 22 juillet 1938. Les monarques britanniques furent les hôtes de la France et tout particulièrement du président français de l'époque, Albert Lebrun. Au programme : réception au palais de l'Élysée, visite de «l'Exposition de peintures anglaises» au musée du Louvres, représentation de Castor et Pollux à l'Opéra, une journée au château de Versailles, avec le dîner dans la galerie des Glaces.

ELIZABETH ii (1957, 1972, 1992, 2004 ET 2014)

La reine Élisabeth II a effectué cinq visites d’État dans l’hexagone, en soixante-dix ans de règne. Elle a connu plusieurs chefs d'État, comme René Coty, Georges Pompidou, François Mitterrand, Jacques Chirac et François Hollande, qui l’ont tous reçue dans la capitale. Accompagnée de son époux, le prince Philip, la défunte souveraine avait apprécié ses venues dans l'Hexagone, à tel point qu'elle s'exprimait quelques fois en français, lors de ses discours.