Admission à Sciences Po : les bac pro peuvent désormais postuler

Le directeur de Sciences Po, Mathias Vicherat, a annoncé cette semaine sur le réseau social LinkedIn l’ouverture de l'accès à cet établissement aux bacheliers de filières professionnelles.

Une avancée pour plus de diversité. La procédure d'admission à Sciences Po est désormais ouverte aux détenteurs d'un Bac Pro et ce dès cette rentrée 2023. Alors que le directeur de Sciences Po, Mathias Vicherat, l'avait déjà évoqué lors de sa conférence de rentrée du 30 août dernier, c'est sur le réseau social LinkedIn que le haut-fonctionnaire a renouvelé cette annonce ce mercredi 20 septembre.

«J’ai fait modifier récemment le règlement des admissions, pour que les lycéens issus de bacs professionnels puissent postuler pour intégrer Sciences Po», a-t-il indiqué.

À l'origine de cette décision réside un constat d'inégalité face aux chances accordées aux élèves en bac professionnel, et de façon plus générale aux établissements en ZEP.

Lui-même lycéen en zone d'éducation prioritaire, Mathias Vicherat affirme avoir été témoin de dysfonctionnements : «Un conseiller auquel je faisais part de mon envie d’intégrer Sciences Po m’avait répondu : “non mais sérieusement ?"», a-t-il témoigné en ligne.

Le directeur de Sciences Po a reconnu que les élèves issus de lycées professionnels ne sont pas préparés «de la meilleure manière» à intégrer son établissement, par rapport à leurs homologues en filière générale.

Toutefois, l'établissement prestigieux souhaite envoyer «un message fort» : «À Sciences Po, nous accueillons les meilleurs élèves quelles que soient leurs origines sociales ou géographiques», a-t-il indiqué.

Des bacheliers pro à la «Convention Éducation Prioritaire»

Le directeur assure que l'école supérieure est la plus ouverte socialement parmi les grandes écoles françaises, indiquant qu'elle compte «près de 30 % de boursiers, avec plus de 95 % des admis ayant mention très bien au bac». «L’excellence et l’ouverture sociale se conjuguent, là où certains les opposent parfois», a-t-il estimé.

Pour pallier les inégalités concernant la préparation au concours de Sciences Po, le directeur a évoqué la possibilité d'intégrer les bacheliers professionnels postulants à la «Convention Éducation Prioritaire».

Le dispositif ouvert au début des années 2000 est dédié aux élèves talentueux issus de milieux modestes et de territoires éloignés de l’enseignement supérieur sélectif. Le programme compte aujourd'hui 198 lycées partenaires en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer.

«Nous commençons avec trois établissements (Maryse Condé à Sarcelles, L'Authie à Doullens et Hyacinthe Bastaraud de Grand Bourg à Marie-Galante), dont les élèves bénéficient dès cette année des ateliers Premiers campus, pour préparer au mieux leur candidature à Sciences Po», a annoncé Mathias Vicherat.