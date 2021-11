Tout savoir sur Mathias Vicherat, favori pour diriger Sciences Po Paris

Le nom du nouveau directeur de Science Po Paris sera connu dans les prochaines heures, ce mercredi 10 novembre. Ancien camarade de promo d'Emmanuel Macron, l'énarque Mathias Vicherat est pressenti pour obtenir le poste.

Il a été le bras droit d'anne hidalgo

Mathias Vicherat, 43 ans, est un ancien élève de Sciences Po. Egalement énarque, il fait partie de la promotion Léopold Sédar Senghor, la même qu’Emmanuel Macron.

Haut fonctionnaire, il intègre à sa sortie de l'ENA la préfecture de Picardie puis de Seine-Saint-Denis, avant de rejoindre la direction générale de la police nationale. En 2010, il entre à la Mairie de Paris et devient directeur de cabinet de Bertrand Delanoë, en 2012, puis d'Anne Hidalgo, en 2017.

Mathias Vichera est ensuite recruté par la SNCF, au poste de directeur général adjoint, avant d'arriver au groupe Danone en 2019. Le 1er octobre, il a démissionné de ses fonctions de secrétaire général chargé du développement durable, des affaires publiques, de la communication, de la sécurité et de l’immobilier pour se consacrer à sa candidature à Sciences Po.

Son profil «non universitaire» ne fait pas l'unanimité

Des trois candidats en lice, dont Christine Musselin, directrice de recherche au CNRS et Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Mathias Vicherat est le seul à être «non universitaire». Sa probable nomination surprend quand on sait que le conseil de l'Institut, l'organe qui administre l'Institut d'études politiques (IEP) et participe à l'élection du futur directeur, est majoritairement composé d'enseignants.

Si sa candidature a été plébiscitée lors d'un premier vote mardi (21 voix sur 28), son profil ne fait pas l'unanimité. Une source du journal Le Monde au sein de l'école juge qu'il est un «candidat peut-être un peu lisse, mais le moins risqué» quand une autre le qualifie de «clone des directeurs précédents».

Il doit tourner la page de l'affaire Duhamel

Mathias Vicherat devrait succéder à Bénédicte Durand, l'administratrice provisoire qui a elle même pris la suite de Frédéric Mion. Directeur de l'école de 2013 à 2021, ce dernier a démissionné en février après avoir reconnu être courant des faits reprochés à Olivier Duhamel, un politologue et membre influent de Sciences Po soupçonné de viols incestueux sur son beau-fils.