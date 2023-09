Pourquoi l’automne démarre-t-il cette année le 23 septembre, et pas le 21 ?

Ce jeudi 21 septembre n’était pas la date de passage à l’automne en France. Cette année, celui-ci fera son apparition en décalé, ce samedi 23 septembre.

Mais quelle est donc cette mystérieuse raison qui pousse l’automne à retarder sa venue jusqu’au samedi 23 septembre cette année ? Alors que les changements de saisons s’opèrent souvent les 21 de chaque mois concerné, l’automne a accordé deux jours supplémentaires à son prédécesseur l’été.

Et pour cause, le 23 septembre 2023 est la date de l’équinoxe, qui aura lieu exactement à 6 heures 49 minutes et 56 secondes ce jour-là. L’équinoxe est un phénomène astronomique qui désigne le moment de l’année où la durée du jour et égale à celle de la nuit. Il se produit deux fois dans l’année, soit à l’automne et au printemps.

La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes. Ce qui entraîne tous les quatre ans un réajustement en ajoutant un 29 février (la fameuse année bissextile). Et c’est aussi cet ajustement qui est à l’origine du décalage de l’équinoxe, qui varie alors entre les 21 et 24 septembre, en fonction de l’année.

Si ce phénomène surprend, ce n’est pas la première fois qu’il se produit. L’an dernier, l’équinoxe avait également eu lieu le 23 septembre 2022, à 1 heure 03 minutes et 40 secondes. De même pour les années 2019, 2018, 2015 et 2014 qui avaient vu l’automne arriver à la même date.

Pour les années 2024 et 2025, l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, prévoit un équinoxe d’automne le 22 septembre, comme ce fut le cas en 2020 et en 2021.