Elections sénatoriales : comment Gérard Larcher est-il devenu l'homme fort du Sénat ?

A l'occasion des élections sénatoriales, dimanche 24 septembre, Gérard Larcher est candidat à sa réélection dans les Yvelines et en tant que président de la chambre haute. Il y occupe une place de choix depuis près de 40 ans.

Gérard Larcher était âgé de 37 ans la première fois qu'il est entré au Sénat. Des décennies plus tard, à l'âge de 74 ans, il est aujourd'hui une figure incontournable du Palais du Luxembourg. Ce dimanche 24 septembre, à l'occasion des élections sénatoriales, il pourrait décrocher son sixième mandat de sénateur (Les Républicains) des Yvelines.

Elu à ce poste pour la première fois en 1986, le président LR du Sénat devrait être encore une fois reconduit sans trop de mal, tant son ancrage territorial est solide. Ces dernières semaines, Gérard Larcher a multiplié les rendez-vous avec les élus de communes des Yvelines, d'Achères à Saint-Germain-en-Laye en passant par Poissy.

Selon sa colistière, Sophie Primas, le sénateur sortant, qui a été maire de Rambouillet pendant 30 ans, «connaît chaque coin des Yvelines, il connaît chaque maire et son histoire, chacune des problématiques de communes».

Un ancien vétérinaire

L'implantation locale de cet ancien vétérinaire spécialisé dans les soins aux chevaux est saluée même en dehors de sa famille politique. Ghislaine Senée, ex-maire écologiste du village d'Evecquemont, se souvient ainsi d'avoir vu Gérard Larcher «faire son tour du village comme il sait bien le faire» avant de précédentes élections sénatoriales. «J'avais un effondrement d'une carrière de gypse, il m'avait aidée à obtenir un fonds», ajoute-t-elle.

Même le président du groupe socialiste Patrick Kanner, principal opposant de Gérard Larcher dans la chambre haute, décrit «un président respectueux de ses oppositions». «Mitterand disait que pour être aimé, il faut être aimable. Il est aimable, poursuit-il. On le combat comme on doit le combattre, mais ça n'empêche aucunement ses qualités individuelles».

Cette assise solide dans son fief comme au Sénat semble assurer une majorité de sièges à la liste menée par Gérard Larcher, allié à l'UDI dans les Yvelines. En 2017, il avait déjà remporté cinq des six postes en jeu.

Ministre sous Jacques Chirac, Gérard Larcher a accédé à la présidence du Sénat pour la première fois en 2008, l'a perdue au profit de la gauche en 2011, avant de la retrouver en 2014. Récemment, son rôle n'a fait que se renforcer, notamment face à l'absence de majorité du camp présidentiel à l'Assemblée nationale.

Durant le premier quiquennat d'Emmanuel Macron, entre la crise sanitaire et l'affaire Benalla, Gérard Larcher est devenu l'interlocuteur quasi-forcé d'un palais de l'Elysée en quête d'alliances. Si bien que son maitien à la tête du Sénat est plus que probable le 2 octobre prochain, dans un hémicycle stable et dominé par la droite.