Visite du pape à Marseille : un dispositif de grande ampleur pour assurer la sécurité du souverain pontife

La ville de Marseille se prépare à la venue du pape François avec la mise en place d’un dispositif de sécurité comme Marseille n’en avait jamais connu. Environ 6.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés.

Dans le ciel, sur terre et en mer, rien n’échappe à la vigilance du PC opérationnel de Marseille. Le dispositif de sécurité le plus important à avoir été déployé dans la cité phocéenne est géré depuis des postes de contrôle installés dans ces locaux.

Environ 6.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, des femmes et des hommes aux compétences variés. «Le RAID est présent dans toutes ces spécialités, on va également déployer toutes nos unités spécialisées. On aura des brigades équestres, mais aussi des brigades nautiques puisque nous sommes au bord de la mer et qu’il faut surveiller le littéral. Il y aura aussi des moyens aériens de lutte anti-drone», souligne pour CNEWS Philippe Tireloque, le directeur national adjoint de la Sécurité Publique.

«La gestion de la foule»

Préparer depuis 9 mois, ce dispositif vise à sécuriser tous les sites visités par le souverain pontife. Près de 100.000 personnes sont attendues au Stade Vélodrome et au Prado. «On va avoir beaucoup de gens, le risque majeur, c’est la gestion de foule. Il faut faire en sorte que les flux soient régulés de la meilleure manière possible. Mais il faut aussi faire attention pour que les gens ne soient pas massés à des endroits. Ça peut représenter un certain danger», a rapporté Philippe Tireloque auprès de CNEWS.

Autre objectif de sécurité : écarter toute menace terroriste. Les sites ont fait l’objet d’un déminage systématique, les périmètres ont été sécurisés. «Il y aura des zones qui vont être interdites au public, interdites au stationnement de véhicules», a expliqué Karine Paravisini, commissaire divisionnaire chef d’état-major de la DDSP. Hormis les forces de l’ordre, 1.000 agents de sécurité privée seront sur le terrain, sans compter le service d’ordre du pape François.