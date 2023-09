Trains retardés à Montparnasse : voici comment obtenir un dédommagement

La SNCF a annoncé qu'elle dédommagerait les voyageurs qui ont été affectés par les retards de ce dimanche, en raison d'une panne d'alimentation électrique à hauteur de Massy (Essonne).

Après un dimanche catastrophique, les voyageurs lésés pourraient en partie retrouver le sourire. La SNCF dédommagera les usagers qui ont été perturbés ce dimanche 24 septembre par des retards importants, à la gare Montparnasse à Paris, en raison d'une panne d'alimentation électrique à hauteur de Massy, en Essonne.

COMMENT EST CALCULÉ LE DÉDOMMAGEMENT ?

Pour l'heure, le montant du dédommagement est calculé en fonction du temps de retard. Pour un retard compris entre trente minutes et une heure, la SNCF vous remboursera à hauteur de 25% du prix du billet. Entre deux et trois heures de retard, 50% du prix du billet et 75% pour un retard supérieur à trois heures. Il s'agit ici de la fameuse garantie G30 que la SNCF applique.

COMMENT LE REMBOURSEMENT VOUS SERA ATTRIBUÉ ?

Pour être éligible au remboursement, il faudra en faire la demande en ligne sur le site prévu à cet effet, disponible ICI.

Le cas échéant et seulement si vous êtes éligible, le remboursement vous sera effectué de différentes façons : par virement (uniquement si la durée du retard est supérieure à soixante minutes), en points/minoration de forfait selon votre statut ou en bon d'achat pour un futur billet.

Pour rappel, un incident technique a affecté la totalité des TGV à destination ou en provenance du sud-ouest de la France, c’est-à-dire les lignes reliant Paris à Bordeaux, Toulouse et Hendaye, et ce, dans les deux sens de circulation. D’après le sites Gares et connexion de la SNCF, certains trains accumulent plus de trois heures de retard, peu importe le sens de circulation.