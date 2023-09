Chants homophobes pendant PSG-OM : «Il est urgent de les éradiquer de nos stades», fustige le gouvernement

Des chants homophobes contre les marseillais ont été longuement énoncés dans la tribune de Boulogne, dimanche, pendant le choc PSG-OM (4-0). La Ligue de Football Professionnel (LFP) a été saisie.

Nouvelle polémique après le match du PSG contre l'Olympique de Marseille. Si les Parisiens se sont très largement imposés (4-0), dans les tribunes l'ambiance n'était pas au rendez-vous. En effet, des chants homophobes ont été entonnés par des supporters. On a ainsi pu entendre résonner pendant une quinzaine de minutes : «les Marseillais sont des pé***, des fils de p****, des en*****».

L'entraineur espagnol du PSG, Luis Enrique, interrogé hier soir à ce propos en conférence de presse à l'issue du match, a confié ne pas comprendre «si les chants sont gentils ou méchants», lui qui ne parle pas encore couramment français.

Le gouvernement sort du silence

L'ancien ministre Olivier Klein, aujourd'hui à la tête de la délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (Dilcrah), a annoncé qu'il allait saisir le PSG et la LFP dans les toutes prochaines heures afin que des sanctions soient prises.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a réagit en promettant une «fermeté absolue». «Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importent la rivalité et l’enjeu, ils doivent être combattus sans répit. (...) Ces chants ont gâché la fête au Parc. Je me suis assurée dès hier soir qu’une réponse ferme soit apportée. La commission de discipline de la LFP est saisie, j’invite le PSG à déposer plainte pour identifier les auteurs.»

Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes lors du #PSGOM



Avec la #DILCRAH, je vais saisir le club @PSG_inside et la ligue @LFPfr afin que des sanctions soient prises.



Nous étudierons aussi les possibilités de saisir la justice ! pic.twitter.com/fHoejuMLW1 — Olivier Klein (@OlivierKlein93) September 25, 2023

En 2019, des faits similaires se sont produits lors du même Classico. La ministre des Sports Roxana Maracineanu s'était dite «horrifiée» par des chants homophobes qu’elle avait qualifiés d’«horribles».