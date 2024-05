Ligue des champions : éliminé par Dortmund, le PSG ne disputera pas de nouvelle finale

Le PSG a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions, battu 1-0 par Dortmund au Parc des Princes lors du match retour mardi, après avoir été défait sur le même score au match aller.

C’est la fin du rêve. Peu inspiré et imprécis, comme à l’aller, Paris a été battu une nouvelle fois par Dortmund mardi (1-0) et éliminé en demi-finale de Ligue des champion, aux porte de la finale à Wembley.

«Nous sommes l'armée du PSG et rien ne pourra nous arrêter», avait annoncé une banderole du Parc des princes des grands soirs. Mais Dortmund s’est montré solide et a été un véritable mur jaune, face aux assauts parisiens.

Pas de Ligue des champions pour Mbappé

Et quand ils ont réussi à tirer, Paris a touché à quatre reprises les montants. Après le double-poteau de Kylian Mbappé et Marquinhos dans la Ruhr, ce sont Warren Zaïre-Emery (47e) et Nuno Mendes (61e) qui ont touché mardi soir les montants. D’ailleurs, Paris a touché 14 fois les montants adverses cette saison en Ligue des champions, un record.

Et sur un corner, concédé après une mauvaise passe en retrait de Marquinhos à Gianluigi Donnarumma, les Parisiens ont été punis par le «BVB» et Mats Hummels qui a pris le dessus sur Lucas Beraldo et a trompé le gardien Italien, qui n'est pas sorti, d'une tête piquée (1-0, 50e).

"Pour moi, aujourd'hui, le PSG doit jouer la finale compte tenu de l'adversité de Dortmund : ils n'ont pas mis les ingrédients pour"





Samir Nasri ne mâche pas ses mots sur le match de Paris #PSGBVB | #UCL pic.twitter.com/bVHv3qBMr4 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 7, 2024

Echouer contre Dortmund, alors que tout semblait sourire aux Parisiens cette saison - jusqu'au tirage au sort de la phase finale - est sans aucun doute une grosse déception pour le club. Encore plus pour Kylian Mbappé, incapable d'emmener son club en finale et au sommet avant de partir cet été…

«Il a manqué de l'efficacité. Ils ont marqué deux buts sur corner et un ballon en profondeur qu'on avait travaillé. Il fallait mieux défendre, a souligné Marquinhos. Ce sont des petits détails. On a créé des occasions, beaucoup plus qu'eux. On n'a pas été efficaces, ils ont été efficaces, ils ont marqué deux buts, gagné les deux confrontations. Il y a beaucoup de choses à ramener de cette compétition. En début de saison, personne ne croyait à ce qu'on arrive jusque-là. On a surmonté beaucoup d'obstacles, il ne faut pas les jeter en l'air maintenant juste parce qu'on est éliminé. Il faut se souvenir que c'est un nouveau projet, avec un nouveau coach. Il y a des choses positives à ramener pour la saison prochaine. On voulait aller à Wembley pour les supporters, nos familles. Il faut garder le calme après l'élimination. C'est très dur, il y avait de la place. Les deux équipes ont grandi dans cette compétition, on est arrivé très proche. Il fallait gagner ce soir, et être plus efficace.»

«On est très déçus sur le résultat. On est triste, on méritait mieux, a confié Nasser Al-Khelaïfi à Canal+. On touche quatre fois les poteaux, la semaine dernière deux fois... Le ballon ne veut pas rentrer. Les joueurs et le coach ont tout donné. Félicitations à Dortmund, on méritait mieux. C'est difficile. On a cru aller en finale, on est déçu pour nous, les supporters. Je suis fier de mon équipe, la plus jeune en Europe. On est en demi-finale trois fois en cinq ans. Ce n'est pas notre objectif, ça reste la finale. C'est le foot, il faut accepter et quelquefois, ce n'est pas juste. On va accepter.»

En attendant de revenir l'an prochain, sûrement avec de nouveaux joueurs, le PSG va tenter de remporter la Coupe de France contre Lyon pour atténuer sa peine…