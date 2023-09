«Emmanuel Macron a un petit côté joueur de pipeau, acteur de théâtre de lycée», affirme Franz-Olivier Giesbert

«Emmanuel Macron a un petit côté joueur de pipeau, acteur de théâtre de lycée», a affirmé ce lundi dans La Grande Interview Cnews-Europe1 Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain.

Il n'a pas été convaincu par Emmanuel Macron. Alors que le président est revenu sur plusieurs thèmes lors d'une interview au journal télévisé dimanche soir, Franz-Olivier Giesbert a estimé que le chef de l'Etat était inaudible.

«Il n'y a pas de vision»

«Je ne sais pas qui on a vu hier. On pourrait dire un moulin à paroles fabriqué par ChatGPT, trois ministres puisqu'il était à la fois ministre de l'Economie, ministre de la Transition écologique et ministre de l'Intérieur. Et puis il y a un petit côté joueur de pipeau, acteur de théâtre de lycée», a asséné l'écrivain et journaliste.

Et de poursuivre : «à l'arrivée, je cherche le président. Il est capable d'être président, il l'a montré dans le passé. Mais là, je cherche le président, je ne l'entends pas, il n'y a pas de vision». Franz-Olivier Giesbert a également estimé qu'Emmanuel Macron «se noyait dans les détails».

Invité au JT de 20h dimanche soir, Emmanuel Macron est revenu sur de nombreux thèmes d'actualité, l'immigration avec la crise de Lampedusa, le pouvoir d'achat avec l'inflation, l'écologie ou encore la politique internationale avec notamment la situation au Niger.