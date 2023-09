Alpes-Maritimes : un homme à «l’idéologie jihadiste» incarcéré, une arme retrouvée chez lui

Un homme âgé de 29 ans et habitant les Alpes-Maritimes a été mis en examen et placé en détention provisoire ce mardi pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Il aurait été repéré pour son «idéologie jihadiste».

Âgé de 29 ans, un habitant des Alpes-Maritimes ayant une «idéologie jihadiste» a été mis en examen ce mardi 26 septembre et placé en détention provisoire pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Il a également été mis en examen pour infraction à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste.

«Les auditions et les premières exploitations témoignent de l’intérêt incontestable du mis en cause pour l’islam radical et la propagande violente» a indiqué une source proche du dossier, qui précise que «la suite de l’enquête devra s’attacher à démontrer s’il avait un projet d’action».

déjà connu des services de police

Le suspect avait été interpellé vendredi dernier au Cannet (Alpes-Maritimes), lors d’une visite domiciliaire réalisée à la suite d’une alerte de la Direction général de la sécurité intérieure (DGSI), a expliqué une autre source proche du dossier.

Le parquet de Grasse avait d’abord ouvert une enquête après la découverte d’une arme à son domicile. Le parquet national antiterroriste s’est ensuite saisi de l’enquête au regard des éléments recueillis lors des premières constatations.

L’homme était connu des services de police pour des antécédents de faits de droit commun mineur.