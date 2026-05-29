«Des victimes tenues pour partie responsables ?» : une décision historique de la Cour de cassation pourrait tout changer ce vendredi

Victime d’un plongeon qui l’a rendu tétraplégique, un adolescent conteste la réduction de son indemnisation décidée par la justice. La Cour de cassation doit désormais clarifier les conditions du partage de responsabilité en matière de dommage corporel.

Un accident irréversible. Le plongeon d’un adolescent devenu tétraplégique après un accident pendant une colonie de vacances place aujourd’hui la Cour de cassation face à une question juridique importante : jusqu’où la faute d’une victime peut-elle réduire son droit à être indemnisée ?

La plus haute juridiction de France rendra sa décision ce vendredi. Un arrêt particulièrement attendu, qui pourrait redéfinir l’équilibre entre responsabilité des organisateurs et comportement des victimes dans les affaires de dommages corporels.

Le comportement du jeune garçon jugé «gravement imprudent»

Les faits remontent à l’été 2022. Au cours d’une colonie de vacances organisée par une association, lors d’une baignade, un adolescent de 15 ans plonge dans une zone de faible profondeur. L’accident est dramatique : le jeune homme est devenu tétraplégique.

Avec ses parents, la victime saisit la justice afin d’obtenir réparation. En appel, les magistrats reconnaissent la responsabilité de l’association, mais limitent son indemnisation à 40 %. En cause, le comportement du jeune garçon, jugé «gravement imprudent». La cour d’appel estime qu’en plongeant soudainement, sans précaution, dans une eau peu profonde, l’adolescent a commis une faute qui a contribué à son propre dommage.

La décision sera rendue publiquement à partir de 13h30

Contestant cette analyse, la victime s’est pourvue en cassation, posant ainsi une question cruciale : une simple imprudence suffit-elle à réduire l’indemnisation d’un dommage corporel, ou faut-il une faute d’une gravité exceptionnelle ?

La Cour de cassation devra notamment déterminer si le geste du jeune homme peut être considéré comme suffisamment grave pour justifier un partage de responsabilité.

La décision sera rendue publiquement à partir de 13h30, avant une mise en ligne à 14 heures. Elle pourrait marquer un tournant dans la jurisprudence française du dommage corporel.